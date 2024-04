60 Jahre Donauturm: Ein Jubiläum mit zahlreichen Besucherspecials

Am 19. April feiert ein Wahrzeichen Wiens, der Donauturm, seinen 60. Geburtstag. Dieses bedeutende Ereignis wird mit einer Vielzahl von Besucherangeboten zelebriert, die den Gästen ein unvergessliches Erlebnis garantieren.

Freier Eintritt und besondere Angebote

Frühaufsteher haben Grund zur Freude, denn am Jubiläumstag öffnet der Donauturm von 10 bis 11 Uhr kostenfrei seine Türen. Wartende werden während dieser Zeit sogar mit gratis Kaffee und Gugelhupf verwöhnt. Eine großzügige Geste, um den Tag gebührend einzuläuten.

Besonders glücklich können sich diejenigen schätzen, die im Jubiläumsjahr 1964 geboren sind. Sie erhalten an diesem Tag ein Gratis-Jahresticket für den Donauturm, wenn sie ihren Ausweis vorlegen. Eine exklusive Möglichkeit, das ganze Jahr über das Wiener Wahrzeichen zu besuchen.

Ab 11 Uhr können Gäste jeden Alters den Turm mit einem stark ermäßigten Eintritts- und Liftticket erkunden. Für nur €6,- können Besucher ab 6 Jahren Europas höchste Rutsche erleben. Kinder unter 6 Jahren haben sogar freien Eintritt.

Attraktive Jubiläumsaktionen

Für diejenigen, die den Geburtstag des Donauturms noch länger feiern möchten, gibt es spezielle Rutschen- und Jahresticket-Jubiläumsaktionen. Beim Kauf von sechs Rutschentickets kostet jedes Ticket nur €1,- und bleibt ein ganzes Jahr lang gültig. Für Jahrestickets zahlen Erwachsene €60,- und Kinder von 3-14 Jahren erhalten einen Sonderpreis von €19,64.

Kulinarische Highlights

Auch die gastronomischen Einrichtungen des Donauturms bieten an diesem Tag besondere Schmankerln an. Das Turm Café verwöhnt Besucher mit einer erlesenen Auswahl an Kuchen und Getränken. Auf der Indoor-Terrasse werden ab 13:00 Uhr herzhafte Würstel und erfrischende Getränke serviert. Zudem wird das Eintritts- und Liftticket für das Turm Restaurant am Jubiläumstag von €9,- auf €6,- reduziert.

Weitere Infos hier!