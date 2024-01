70 Gratis-Termine für die berufliche Weiterbildung

Unter www.wifiwien.at/online-infotage kann man von 15. bis 18. Jänner kostenlos an den virtuellen Infotagen teilnehmen und das aktuelle Kursangebot in 70 Online-Live-Info-Veranstaltungen kennenlernen. Schau‘n Sie sich das an …

Das WIFI Wien, der größte und vielfältigste private Bildungsanbieter des Landes, bietet von Montag bis Donnerstag zahlreiche Aus- und Weiterbildungsangebote, die helfen können. Durch die Online-Version besonders bequem ohne Anreise und flexibel nach persönlichen Interessen – zudem kostenlos für alle. Experten stehen für Beratungsgespräche zu beruflicher und persönlicher Weiterentwicklung zur Verfügung.

Laufbahn starten

„Jede berufliche Laufbahn ist einzigartig. Von der Lehre bis zur Meisterprüfung, von der Berufsreifeprüfung bis zum akademischen Abschluss an der Berufsakademie − das WIFI Wien unterstützt individuell bei Berufswahl und persönlicher Karriere mit einem vielfältigen Aus- und Weiterbildungsangebot“, betont Christian Faymann, Institutsleiter des WIFI der Wirtschaftskammer Wien.

Moderner Lern-Campus

Seit September 2023 stellt das WIFI Bildungsinteressierten mit der Neugestaltung des WKO-Campus Wien eine modernisierte Lernumgebung zur Verfügung. Kursteilnehmer profitieren von neu errichteter Infrastruktur, modernster technischer Ausstattung und ausgezeichneter Erreichbarkeit am Währinger Gürtel.

Infos & Kontakt

WIFI-Online-Infotage:

WANN: 15. bis 18. Jänner 2024 zwischen 15 und 20 Uhr

WO: www.wifiwien.at/online-infotage