Der Währinger Skatepark erstrahlt in neuem Licht

Im Währinger Park können Skateboard-Enthusiasten dank einer modernen und energiesparenden Flutlichtanlage nun auch bei Dämmerung und Dunkelheit sicher ihrer Leidenschaft nachgehen. Die Anlage ist ganzjährig von 8 bis 22 Uhr geöffnet und bietet hervorragende Bedingungen für Skater jeden Alters.

Anfang Juli wurde der um gut 180.000 Euro modernisierte Skatepark feierlich eröffnet. Sportstadtrat Peter Hacker und Bezirksvorsteherin Silvia Nossek ließen es sich nicht nehmen, persönlich die neue Anlage für die Sportler freizugeben. Die Teilnehmer des Skateboard-Sommercamps vom Skateboard Club Vienna und von Skate4Fun hatten die Anlage bereits bestens im Griff.

Mehr Sicherheit und mehr Komfort

Neben der Flutlichtanlage wurden noch weitere Verbesserungen vorgenommen. So wurde der Skatebereich um die angrenzenden Grünflächen erweitert, die auch einen wichtigen Beitrag zur städtischen Kühlung leisten. Neue Sitzmöglichkeiten bieten den Besuchern Platz zum Ausruhen und Beobachten des sportlichen Geschehens. Ein weiteres Highlight ist der neue Asphaltboden, der nicht nur die Sicherheit erhöht, sondern auch die Fahrqualität erheblich verbessert.

Paradebeispiel für eine Sportanlage

Stadtrat Peter Hacker betont die Bedeutung solcher Projekte: „Damit schaffen wir einen sicheren und attraktiven Ort für Skater in Wien. Der Skatepark ist auch unser Bekenntnis dazu, dass dieser Sport einen Platz in Wien hat und sich top-moderne Infrastruktur verdient.“ Auch Anatol Richter, Abteilungsleiter von Sport Wien, zeigte sich begeistert: „Der Währinger Park ist ein Paradebeispiel dafür, wie moderne Sportanlagen aussehen sollten. Wir sind stolz darauf, diesen Skatepark gemeinsam mit der Bezirksvorstehung und den Skatern weiterentwickelt zu haben.“

Vielfältiges Angebot für Sport

Bezirksvorsteherin Silvia Nossek: „Der Währinger Park hatte von Anfang an ein vielfältiges Angebot für Sport und Bewegung. Dieses haben wir in den letzten Jahren mit einer Boule-Bahn, einer Outdoor-Fitnessanlage und zusätzlichen Tischtennis-Tischen mehrfach erweitert. Mit der Sanierung der Jugendsportanlage und des Skateparks haben wir einen weiteren Schritt in Richtung einer lebenswerten und umweltfreundlichen Stadt gemacht.“

Schulen und Kindergärten profitieren

Die Sportanlage und der Skatepark im Währinger Park sind ein wichtiger Bewegungsraum für angrenzende Schulen und Kindergärten und bieten zahlreichen Sportvereinen Platz für Trainingseinheiten und Kurse. Antonio Aiello, Obmann des Skateboard Club Vienna, begrüßt die neuen Möglichkeiten: „Dank des Flutlichts kann nun einer der beliebtesten Skateparks Wiens auch in den Abendstunden genutzt werden. Die Chill-Out-Area bietet während der Sommerhitze einen angenehmen Rückzugsort. Wir sind überzeugt, dass diese Verbesserungen die Attraktivität des Skateparks weiter steigern.“

Generalsanierung zum Jubiläum

Der Währinger Park feierte erst im Vorjahr sein 100-Jahr-Jubiläum. Mit der Eröffnung der Skateanlage wurde die Modernisierung der im Park befindlichen Jugendsportanlage weitergeführt. Unter dem Motto „alles zukunftsfit“ wurden bereits 2023 die Laufbahn und die Weitsprunganlage generalsaniert.