In Währing geht’s zur Abkühlung ins Amtshaus

Währinger können sich im Juli und August auf Abkühlung freuen. Das Wiener Klimateam eröffnete kürzlich die Coole Zone im Amtshaus Währing. Die Umsetzung ist dabei ein Vorbild für ein für ein erfolgreiches Miteinander im Sinne des Klimaschutzes.

Schon im Frühjahr 2023 wurde die Idee für eine Coolen Zone in Währing bei einer Klimateam-Veranstaltung eingebracht. Gemeinsam mit Experten der Stadt Wien wurde sie u einem Projekt weiterentwickelt und von einer Bürger-Jury zur Umsetzung ausgewählt.

Alle ziehen an einem Strang für den Klimaschutz

Auch die Projektumsetzung selbst ist ein gutes Beispiel für die Kooperation im Sinne des Klimaschutzes: Die Bezirksvorstehung stellt den Festsaal zur Verfügung, die Wiener Pensionisten-Klubs haben die Programmplanung und Betreuung übernommen, die Finanzierung kommt aus dem Wiener Klimateam. „Klimaschutz muss man einfach gemeinsam denken, und es macht sehr viel Freude zu sehen, was dabei Großartiges rauskommt,“ so Susanna Erker, Abteilungsleiterin der Stadt Wien – Energieplanung, die für das Wiener Klimateam verantwortlich zeichnet.

Coole Zone als Antwort auf Gesundheitsbedrohung Hitze

Die Hitze im Sommer in der Stadt ist für vulnerable Bevölkerungsgruppen wie Babys, Kleinkinder, Senioren und Chronisch-Kranke eine starke Belastung. Gerade für sie muss es genug Abkühlungsmöglichkeiten im urbanen Gebiet geben. Eine solche bieten die Coolen Zonen der Stadt Wien: frei zugängliche, kühlen Innenräume zum Schutz und zur Erholung. 12 Coole Zonen gibt es heuer in Wien – eine davon ist jene im Amtshaus Währing. „Die Coole Zone im Amtshaus Währing ist ein Projekt, das besonders dem Gedanken des sozialen Klimaschutzes Rechnung trägt. Denn Hitze ist für viele Menschen eine gesundheitsbedrohliche Gefahr. In Wien helfen wir zusammen, um Menschen vor dieser Gefahr zu schützen“, sagt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

Abkühlung, Entspannung, Austausch und tägliches Programm

Im Juli und August verwandelt sich der Festsaal im Amtshaus Währing zur Coolen Zone mit einer Ruhezone und einem Bereich für Austausch und Aktivitäten. Sie steht allen kostenlos von Montag bis Freitag zwischen 11 und 17 Uhr zur Verfügung. Auch Spiele, Zeitschriften und kühle Getränke sowie ein Beratungsangebot und Infomaterial zum Hitzeschutz stehen zur Verfügung. Je nach Wochentag gibt es unterschiedliche Programmpunkte wie Smartphone-Stammtische, Yoga-Kurse, Gesunde Jause, aber auch Kubanischen Tanz, Smovey Gymnastik, LIMA (Trainingsprogramm für Ältere) sowie Live-Musik. „Wir müssen alles uns Mögliche tun, um die Klimakrise einzubremsen und auf die jetzt schon spürbaren Veränderungen reagieren. Ich bin sehr froh über das Projekt der Coolen Zone, mit dem wir allen eine kurze Auszeit von der Hitze ermöglichen und so den Sommer in Währing auch an heißen Tagen erträglich machen,“ so Bezirksvorsteherin Silvia Nossek.

Eine Übersicht aller Coolen Zonen in Wien:

www.wien.gv.at/umwelt/coole-zonen