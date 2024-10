75 Jahre Michael Köhlmeier: Ein Leben zwischen Musik, Geschichten & Engagement

Michael Köhlmeier feiert heute, am 15. Oktober, seinen 75. Geburtstag. Mit Werken wie “Spielplatz der Helden” und “Abendland” hat der Autor, der als Erzähler und Nacherzähler von Märchen und Mythen bekannt wurde, einen wichtigen Platz in der österreichischen Literatur. Der Vorarlberger bringt an diesem besonderen Tag seine “Rap Novel” “Hoochie-Coochie Man” im Wiener Rabenhof zur Uraufführung.

Köhlmeier wurde am 15. Oktober 1949 in Hard (Vorarlberg) als Sohn eines Journalisten geboren. Nach der Matura studierte er zunächst Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg und später Mathematik und Philosophie in Gießen und Frankfurt. 1972 gründete er zusammen mit Reinhold Bilgeri das Duo Köhlmeier & Bilgeri. Ihr Mundartlied „Oho Vorarlberg“ wurde zum Hitparadenerfolg und zur heimlichen Landeshymne. Die Leidenschaft für das Musizieren und Liedermachen begleitete ihn auch später durch sein Leben.

Als Vermittler alter Mythen und antiker Sagen hat Köhlmeier in seinen Bestsellern sowie im Radio unzählige Geschichten erzählt. Sein Durchbruch gelang ihm jedoch durch das Nacherzählen, sei es von Märchen, Shakespeare-Dramen, dem Nibelungenlied oder biblischen Geschichten.

Politisch engagierter Bürger

„Meine politischen Äußerungen tätige ich als normaler Bürger, der für das Gemeinwesen eine gewisse Verantwortung spürt“, sagt Köhlmeier. Nach den Nationalratswahlen äußerte er sich in einem Interview mit den „Oberösterreichischen Nachrichten“ über seine Entmutigung angesichts der Rache- und Vergeltungswünsche vieler Menschen. I

Aktiv als Redner

Auch als Redner ist Köhlmeier aktiv. Am 4. Mai 2018 hielt er in der Wiener Hofburg eine prägnante Rede zum Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus, die er mit den Worten „Sehr geehrte Damen und Herren, erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle“ begann. Sein 2018 erschienener Sammelband „Reden gegen das Vergessen“ enthält zahlreiche öffentliche Einwendungen und Stellungnahmen.

Auszeichnungen und Ehrungen

Köhlmeier wurde für sein literarisches und gesellschaftliches Engagement vielfach ausgezeichnet. Unter seinen jüngsten Ehrungen befinden sich das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst I. Klasse (2016), der Literaturpreis der Adenauer-Stiftung (2017) und der Ferdinand-Berger-Preis (2019).

Erleben Sie die Uraufführung von „Hoochie-Coochie Man“ mit Michael Köhlmeier und Theessink im Wiener Rabenhof! Die Aufführung findet vom 15. bis 18. Oktober täglich um 20 Uhr statt.

Für weitere Informationen und Tickets besuchen Sie die Website des Rabenhofs.