Ab 1. Jänner wird das Parken in Wien teurer

Seit 1. März 2022 gilt in Wien eine einheitliche Kurzparkregelung. Damit wurde der Wiener Park-Fleckerteppich geschlossen – das WBB berichtete. Wer also nicht in seinem Heimatbezirk parken möchte, benötigt Montag bis Freitag von 09:00 bis 22:00 Uhr einen Parkschein. Kostete die halbe Stunde Parken im Altjahr noch 1,10 Euro, ziehen die Preise mit dem neuen Jahr um 14 Prozent an. Parkpickerl sind von der Preiserhöhung nicht betroffen.

Das sind die Preise ab 2023

Mit der Anpassung der Parkometergebühr ab 1. Jänner 2023 kostet ein Parkschein für eine halbe Stunde 1,25 Euro. Eine Stunde kostet damit 2,50 Euro. Ale Einnahmen der Parkometergebühr fließen direkt in den Ausbau des öffentlichen Verkehrsnetzes, in die Verkehrssicherheit und in den Radverkehr. Alte Parkscheine hamstern zahlt sich nur bedingt aus – denn diese verlieren mit 30. Juni 2023 ihre Gültigkeit.

Parkgebühren 2022

15 Minuten: gratis

30 Minuten: 1,10 €

60 Minuten: 2,20 €

90 Minuten: 3,30 €

120 Minuten: 4,40 €

Parkgebühren ab 1.1.2023

15 Minuten: gratis

30 Minuten: 1,25 €

60 Minuten: 2,50 €

90 Minuten: 3,75 €

120 Minuten: 5 €

Verkaufsstellen

Parkscheine können in Trafiken, Tankstellen und Postfilialen erworben werden. Auch manche Zigarettenautomaten haben die bunten Scheine im Sortiment. Ebenso können die Parkscheine in den Vorverkaufsstellen der Wiener Linien und in den Fahrscheinautomaten der Wiener Linien in allen Wiener U-Bahn-Stationen gekauft werden. Automobilclubs wie der ÖAMTC oder ARBÖ bieten Parkscheine an, ebenso manche Geschäfte und Hotels. Diese können auch in den Magistratischen Bezirksämtern erworben werden.

Wer unabhängig von Öffnungszeiten und Co einen Parkschein lösen möchte, kann dies elektronisch via Handyparken tun. Mehr Infos hier.