Ab aufs Tanzparkett: „Dance with Friends“

Klassisches Freitagabendprogramm: Zuerst gemütliches Abendessen mit Freunden, anschließend auf Cocktails in eine Bar … und dann? Oftmals wäre man gerade jetzt noch in Stimmung, aus­gelassen abzutanzen, doch die Möglichkeiten für Tanzbegeisterte ab 30 plus sind beschränkt.

Das Vienna Marriott Hotel steuert nun dagegen und bietet unter dem Motto „Dance with Friends“ jeden ersten Freitag im Monat in der Cascade Bar Live-Musik und DJ-Sounds für alle, die abends motiviert sind, das Tanzbein zu schwingen – ob Pärchen, Singles oder Freunde. Ein fixes musikalisches Programm gibt es dabei nicht – von Boogie über Salsa bis hin zu Pop ist alles möglich, das gefällt. Und auch Musikwünsche von den Gästen werden gerne entgegengenommen.

Stimmung

Ab 21 Uhr geht’s jeweils los und die Cascade Bar verwandelt sich zum Tanzparkett, wenn die österreichische Sängerin Caroline Kreutzberger ihr Können zum Besten gibt und sich DJ Angie an den Turntables austobt. Wer (noch) keinen Tanzpartner hat, der bleibt trotzdem nicht lang alleine – professionelle Taxitänzer stehen bereit, um ein gemeinsames Tänzchen zu wagen. Alle Infos: viennamarriott.at