Verkehrsbehinderungen im 18. und 21. Bezirk

Ab 25. Juli starten Fahrbahnsanierungen in den Bezirken Floridsdorf und Währing. Beide Baustellen führen in den nächsten Wochen zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Aufgrund von Aufgrabungen und Straßenbelagsschäden kommt es ab kommenden Dienstag zu Arbeiten am Kreuzungsplateau Siemensstraße/Franz-Sebek-Straße im 21. Bezirk. Im 18. Bezirk beginnt die Stadt gleichzeitig mit der Errichtung von Gehsteigvorziehungen und Maßnahmen zur Verbesserung der Sicht im Kreuzungsbereich Sternwartestraße/Semperstraße

Die Baustelle in Floridsdorf

Während der Arbeiten in der Siemensstraße in Fahrtrichtung 22. Bezirk stehen dem Verkehr zwei Fahrstreifen vor der Kreuzung mit der Franz-Sebek-Straße zur Verfügung. Während der Arbeiten in der Siemensstraße in Fahrtrichtung Brünner Straße steht dem Verkehr nach der Kreuzung mit der Franz-Sebek-Straße ein Fahrstreifen zur Verfügung. Der Fuß- und Radverkehr wird aufrechterhalten.

Baubeginn: 25. Juli 2023

Geplantes Bauende: 11. August 2023

Örtlichkeit: 21., Kreuzungsplateau Siemensstraße/Franz-Sebek-Straße

Die Baustelle in Währing

Die Arbeiten finden tagsüber unter Aufrechterhaltung einer Fahrbahnbreite von 3,50 Meter pro Fahrtrichtung im Baubereich der Sternwartestraße statt. Auf Baudauer wird die Semperstraße an den Einmündungen in die Sternwartestraße als Sackgasse, bei gleichzeitiger gleichzeitiger Aufhebung der Einbahn zwischen Anastasius-Grün-Gasse und Sternwartestraße, sowie Michaelerstraße und Sternwartestraße geführt. Der öffentliche Verkehr sowie der Fußverkehr bleiben aufrecht.

Baubeginn: 25. Juli 2023

Geplantes Bauende: 31. August 2023

Örtlichkeit: 18., Kreuzungsbereich Sternwartestraße/Semperstraße

Weitere Informationen zu den Baustellen erhalten Sie hier oder unter der Infoline +43 1 955 59.