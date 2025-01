Abenteuer im Traumzeit-Land: Kindermusical mit Herz

Das Kindertheater Heuschreck bringt mit „Sophie und das Drei-Federn-Rätsel“ ein neues, fantasievolles Musical auf die Bühne, das am 25. und 26. Jänner im Lorely-Saal Premiere feiert. Dieses Stück entführt Kinder und Erwachsene in die magische Welt des Traumzeitlands, wo Abenteuer, Mut und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen.

Die Geschichte erzählt von Sophie, einem Mädchen, das mit ihrer Familie vom Land in die Stadt zieht. Zwischen Umzugskartons einschlafend, findet sie sich plötzlich in einer zauberhaften Welt wieder. Im Traumzeitland begegnet sie farbenfrohen Figuren wie der Vogeldame Estrela, der gemütlichen Schildkröte Sheela und dem mutigen Jungen Sam Sterns. Doch nicht alles ist friedlich: Das Traumzeitland ist in Gefahr, und nur Sophie kann es retten, indem sie das geheimnisvolle Drei-Federn-Rätsel löst. Dabei lernt sie nicht nur den Wert der Freundschaft kennen, sondern auch, wie wichtig das Wasser für unsere Erde ist.

Magie auf der Bühne

Das Theater Heuschreck begeistert seit fast 40 Jahren mit eindrucksvollen Inszenierungen, liebevoll gestalteten Kostümen und fantasievollen Bühnenbildern. Autorin Anna Hnilicka schafft es erneut, mit ihrer kreativen Vision eine farbenfrohe Welt voller Musik und Magie zum Leben zu erwecken. „Sophie und das Drei-Federn-Rätsel“ ist ein spannendes Musical für die ganze Familie, das Mut und Lebensfreude vermittelt.

Alle Infos auf einen Blick

Wann:

Samstag, 25. Jänner, 14:30 Uhr

Sonntag, 26. Jänner, 11:00 Uhr

Weitere Termine: Samstag, 15. Februar, 14:30 Uhr

Wo: Lorely-Saal, Penzinger Straße 72, 1140 Wien

Für wen: Geeignet für Kinder ab 2,5 Jahren, Dauer ca. 1 Stunde

Tickets: Erhältlich unter www.heuschreck.at oder bei Ö-Ticket