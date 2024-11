Indoor-Adventzauber: Punschen und Helfen ohne Frieren

Zum ersten Mal verwandelt sich der Wiener Kutschkermarkt an allen vier Adventwochenenden in eine winterliche Indoor-Oase für Groß und Klein. Der neue Krebshilfe-Wien-Vorstand unter der Leitung von Dr.in Ursula Denison lädt freitags von 13:00 bis 19:00 Uhr und samstags von 10:00 bis 19:00 Uhr zum Adventzauber ein.

Mit Punsch-Kreationen wie Bratapfelpunsch, Glögg und spritzigen Variationen sowie süßen Leckereien wird der Indoor-Punschstand schnell zum Publikumsliebling und bringt Wärme in die Herzen der Besucher:innen . Die Einnahmen kommen der Krebshilfe Wien zugute und lassen jeden Schluck zu einem Beitrag für die gute Sache werden.

Kreativprogramm für die Kleinen

Kinder und Jugendliche dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Es gibt einen Fotostand für Weihnachtskarten, das Basteln von Lebkuchenhäusern und Christbaumschmuck sowie einen Schokobrunnen. Künstler:innen aus der Umgebung sorgen mit Lesungen und Artperformances für festliche Stimmung.

Ein Genesungs-Christbaum als besonderes Zeichen

Ein besonderes Highlight ist der Genesungs-Christbaum. Gemeinsam mit den Kindern wird er gestaltet. Kleine Besucher:innen sind eingeladen, Genesungswünsche für Krebskranke zu malen, zu dichten oder zu basteln und an den Baum zu hängen. Am 23. Dezember wird der Baum feierlich in einem Wiener Krankenhaus aufgestellt und bringt weihnachtliche Genesungswünsche direkt zu den Patient