Festival für die Zukunft: Wien feiert Berufe von morgen

Mit über 280 Events, Workshops und Stationen in ganz Wien lädt das Future Fit Festival bis 10. Juni dazu ein, Zukunftsberufe hautnah kennenzulernen. Wer will, kann selbst Hand anlegen, Neues ausprobieren und direkt mit Fachkräften ins Gespräch kommen – kostenlos, praxisnah und in allen 23 Bezirken.

Ob Digitalisierung, Klima, Gesundheit oder Technik – das Future Fit Festival zeigt, welche Jobs morgen gefragt sind. Jugendliche, Erwachsene und Jobwechsler*innen bekommen hier die Chance, sich inspirieren zu lassen, neue Perspektiven zu entdecken oder konkrete Wege in eine berufliche Zukunft zu finden.

Marko Miloradović, Geschäftsführer des waff, freut sich über die Vielfalt: „Egal ob jung oder alt – hier können alle eintauchen, ausprobieren und Berufe entdecken, die sie vielleicht vorher gar nicht auf dem Radar hatten.“

187 Partner*innen zeigen, was möglich ist

Das Festival lebt von der Zusammenarbeit: Mit dabei sind 187 Partner*innen aus der Wirtschaft, Bildung und öffentlichen Einrichtungen. Unternehmen wie die Wiener Stadtwerke, ÖBB oder Atos/Eviden öffnen ihre Türen, geben Einblicke in ihren Berufsalltag und laden zum Mitmachen ein.

Peter Weinelt von den Wiener Stadtwerken bringt es auf den Punkt: „Die Energiewende gelingt nur mit den besten Köpfen und geschickten Händen – das Festival hilft uns, diese zu finden.“

Zentraler Startpunkt: Die Future Fit Experience

In der mumok Hofstallung im Museumsquartier ist das Herzstück des Festivals beheimatet: Die „Future Fit Experience“ ist eine spielerische Ausprobierwelt mit digitalen und analogen Stationen. Hier kann man eigene Stärken entdecken, Berufsfelder erkunden und sich ganz ohne Druck inspirieren lassen.

Schulklassen, Gruppen und alle, die beruflich etwas Neues wagen wollen, sind herzlich willkommen. Die Experience läuft bis 30. Juni.

Lernen durch Erleben – das ist das Motto

Ob Roboter programmieren, mit 3D-Druckern arbeiten oder ein Klima-Escape-Spiel meistern – das Festival bietet praktische Erlebnisse statt trockener Theorie. Wer Lust hat, kann eine App bauen, in Pflegeberufe hineinschnuppern oder bei Unternehmen hinter die Kulissen schauen.

Und das Beste: Es gibt für jedes Niveau passende Angebote – vom Schulabgänger bis zur Umsteigerin mit Berufserfahrung.

Fünf große Highlight-Events

Zu den Kernthemen des Festivals organisiert der waff eigene Thementage, darunter:

22.4. Wien Care im Rathaus : Messe für Pflege- und Sozialberufe

29.4. Jobchance Coding in der Alten WU : Workshops zu KI, Coding & Co

6.5. Jobchance Klima in der Ottakringer Brauerei : Nachhaltige Technologien erleben

14.5. Female First in der Expedithalle : Karriere- und Vernetzungsplattform für Frauen

28.5. Jobchance Pädagogik in der Steffl-Arena : Fokus auf Bildung und Erziehung

Dazu kommt das erste Wiener Arbeitsfilmfestival vom 19. bis 23. Mai im Stadtkino.

Alles im Blick mit der Future Fit App

Ab dem 16. April gibt es das gesamte Programm übersichtlich in der Future Fit App – samt Veranstaltungstipps und digitalem Lageplan. Alle Infos sind auch auf www.futurefitfestival.at zu finden.