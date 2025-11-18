Die Klubs präsentieren auch 2025 ein umfangreiches Adventangebot, das die Vorfreude auf Weihnachten steigert. In vielen Standorten wird gebacken, gesungen und musiziert – immer gemeinsam und in bester Stimmung. Selbstgemachte Kostbarkeiten können außerdem bei den Adventbazaren entdeckt werden, wo kreative Klubmitglieder ihre handgefertigten Schätze präsentieren.

Wer lieber draußen unterwegs ist, kann an Ausflügen zu unterschiedlichen Wiener Christkindlmärkten teilnehmen. Ob Rathausplatz, Spittelberg oder Karlsplatz – die Auswahl ist groß und die Atmosphäre immer magisch.

Musikalische Adventfeier im Vindobona

Ein besonderer Höhepunkt erwartet Besucher*innen am 26. November 2025 im Vindobona. Dort sorgen die Werder Klub Band und der Wiener Vintage Chor für musikalische Adventstimmung.

Wann: 14:00–16:00 Uhr

Wo: Vindobona, Wallensteinplatz 6, 1200 Wien

Stimmungsvolles Adventsingen im Rathaus

Auch heuer sind die Klub Singers wieder Teil des traditionsreichen Adventsingens im Wiener Rathaus. Das feierliche Konzert im ehrwürdigen Festsaal verspricht ein besonderes Erlebnis für alle Musikliebhaber*innen.

Wann: 19. Dezember 2025, 15:30 Uhr

Wo: Festsaal Rathaus, Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

„Sternderl-Schauen“ im Planetarium

Himmlisch wird es am 23. Dezember 2025 beim Spezialprogramm im Planetarium Wien. Unter dem Motto „Himmlische Weihnachten“ erleben Klubmitglieder eine weihnachtliche Vorstellung rund um Sterne, Planeten und kosmischen Zauber.

Wann: 13:00–14:00 Uhr

Wo: Planetarium Wien, Oswald-Thomas-Platz 1, 1020 Wien

Weihnachtliches Beisammensein am 24. Dezember

Für alle, die den Heiligen Abend gerne in Gesellschaft beginnen möchten, laden die Häuser zum Leben und die Pensionist*innenklubs am 24. Dezember 2025 zu einem gemütlichen Nachmittag ein. Bei Punsch, Musik und süßen Keksen wird gemeinsam gefeiert und auf den Abend eingestimmt.

Anmeldung nicht vergessen

Für alle Programmpunkte wird um eine Anmeldung bis 15. Dezember gebeten.

Kontaktmöglichkeiten:

📞 Klub-Hotline: 01 / 313 99 170 112

🌐 Direkt im Klub vor Ort oder online unter: www.dieklubs.at und www.häuserzumleben.at

Weihnachtliches Beisammensein Standorte