Schwarzwurzel: Das „Spargelgemüse“ des Winters

Wer Schwarzwurzeln bisher gemieden hat, sollte ihnen spätestens jetzt eine Chance geben. Das auch als „Winterspargel“ bekannte Gemüse ist reich an Ballaststoffen, Mineralien und bringt Abwechslung in die saisonale Küche. In Kombination mit frischen Petersilienkartoffeln entsteht ein bodenständiges, feines Gericht, das sich sowohl im Alltag als auch fürs Wochenende eignet.

Zutaten für 4 Personen

800 g Schwarzwurzel (frisch oder aus dem Glas)

1 Zitrone

1 kg kleine Kartoffeln

1 Bund Petersilie

3 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Knoblauch

Schritt für Schritt zum Wintergericht

Schwarzwurzeln vorbereiten:

Frische Schwarzwurzeln schälen (am besten mit Handschuhen) und direkt in Zitronenwasser legen, damit sie nicht nachdunkeln. Anschließend in Stücke schneiden.

Vorgaren:

Die Schwarzwurzelstücke in Salzwasser etwa 15 Minuten garen und dann abgießen.

Kartoffeln kochen:

Kleine Kartoffeln weich kochen, schälen und mit frisch gehackter Petersilie vermengen.

Anbraten:

Die vorgegarten Schwarzwurzeln in Olivenöl goldbraun braten. Mit Knoblauch, Salz und Pfeffer würzen.

Ein Spritzer Zitronensaft über die fertigen Schwarzwurzeln hebt das Aroma zusätzlich hervor. Wer es knuspriger mag, lässt die Stücke etwas länger in der Pfanne – so bekommen sie eine wunderbar karamellisierte Note.