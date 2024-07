Afrikanische Lebensfreude auf der Donauinsel

©Fabrice Mabillot

Die Afrika Tage auf der Donauinsel sorgen mit Live-Musik, Tanz und einem Basar für Sommerfeeling pur. Es gibt auch ein großartiges Kinderprogramm, bei dem sich die Kleinen kreativ austoben können. Der Auftritt der fünffachen Grammy-Preisträgerin Angélique Kidjo (Foto) am 25. August ist ein Pflichttermin für Musikbegeisterte.

Die Afrika Tage Wien haben sich in den letzten 20 Jahren zu einem der größten Afrikafestivals Europas und einem der beliebtesten Sommerevents Österreichs entwickelt. Zum Jubiläum werden viele hochkarätige Top Acts auf der Hauptbühne stehen. „Eine Welt in Wien“ steht für die Vision einer Welt des Zusammenlebens in Toleranz und Respekt. Die Afrika Tage wollen zeigen, dass die Welt aus vielen verschiedenen Kulturen besteht, die alle gleichwertig sind. Wir setzen ein Zeichen, dass wir unseren Planeten schützen müssen. Eine Welt zu Gast in Wien. Eine Welt ohne Diskriminierung. Eine Welt ohne Planet B!

INFO

9. bis 26. 8. 24

afrika-tage.at