AÏDA setzt Expansion fort: Neue Filiale in Bratislava

Die traditionsreiche Wiener Café-Konditorei AÏDA expandiert weiter international und plant die Eröffnung ihrer dritten Auslandsfiliale im Jahr 2024.

Nach erfolgreichen Standorten in München und der Ankündigung einer Filiale in Jeddah, Saudi-Arabien, wird Ende September eine neue Filiale in Bratislava, der Hauptstadt der Slowakei, ihre Türen öffnen.

Eine Wiener Institution erobert die Welt

Seit 111 Jahren sind die rosa gehaltenen AÏDA-Filialen fester Bestandteil des Wiener Stadtbildes. In den letzten Jahren hat die Traditionsmarke ihre Präsenz innerhalb Österreichs verstärkt und Filialen am Wiener Flughafen sowie in Graz und Innsbruck eröffnet. Die Expansion ins Ausland markiert einen bedeutenden Schritt in der Geschichte des Unternehmens.

Standortwahl: Die NIVY Mall in Bratislava

Die neue AÏDA-Filiale wird im Einkaufszentrum “NIVY Mall” in Bratislava eröffnet. Die zentrale Lage im Eingangsbereich des Einkaufszentrums verspricht, die Filiale zu einem beliebten Treffpunkt zu machen. Neben dem modern gestalteten Innenbereich wird es auch einen AÏDA-Gastgarten innerhalb der Mall geben, der zusätzlichen Charme versprüht.

Frische Produkte aus Wien

Das umfangreiche und beliebte Produktportfolio von AÏDA wird auch in Bratislava angeboten. Die Nähe zur Produktion in Wien Floridsdorf ermöglicht eine tägliche, frische Belieferung. Die Filiale erstreckt sich über eine Fläche von rund 130 Quadratmetern und bietet Sitzplätze für etwa 70 Gäste. Der Gastgarten umfasst zusätzlich etwa 50 Quadratmeter mit 34 Sitzplätzen.

Franchise-Modell für die Slowakei

Betrieben wird die AÏDA-Filiale in Bratislava im Franchise durch das Unternehmen “DAHLEH CAFE s.r.o.”. Dieses Unternehmen hat auch den Master-Franchisevertrag für die gesamte Slowakei unterzeichnet und plant, in den kommenden Jahren weitere AÏDA-Filialen im Land zu eröffnen.

Ausblick auf die Zukunft

Die Eröffnung der Filiale in Bratislava markiert einen weiteren Meilenstein in der internationalen Expansion von AÏDA. Mit der strategischen Auswahl von Standorten und einem bewährten Franchise-Modell setzt das Unternehmen seine erfolgreiche Wachstumsstrategie fort. Die traditionsreiche Marke aus Wien ist somit auf dem besten Weg, ihre Bekanntheit und Beliebtheit auch weit über die österreichischen Grenzen hinaus zu steigern.

“Es ist eine große Freude dank unserer internationalen AÏDA-Filialen die Wiener Kultur rund um Kaffee und Mehlspeisen unseren Gästen im Ausland näherbringen zu dürfen. Es ist ein wunderbares Gefühl, wenn zum Beispiel ein deutscher Gast einen Kaffee bestellt, und wir mit 25 verschiedenen Zubereitungsarten antworten dürfen. Dazu kommen auch einige italienische Sorten, da mein Großvater 1947 die erste Espressomaschine Österreichs nach Wien gebracht hat. Besonders spannend ist es, unseren Gästen die Geschichten hinter unseren Produkten erzählen zu dürfen. Warum hat das Kipferl die Form eines Halbmonds? Oder warum nennt man Plunder in Frankreich Viennoiserie? Und wussten Sie, dass der Cappuccino vom Kapuziner kommt? Die Wiener Küche ist die einzige weltweit, die nach einer Stadt benannt ist und so viele Traditionen und Geschichten birgt. Das ist es, was mich antreibt Tradition und Moderne des Wiener Kaffeehauses in die Welt hinauszutragen.” Dominik Prousek vierte Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie