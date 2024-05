AÏDA bringt Wiener Konditorei und Kaffeehaus-Kultur nach Deutschland

“Damit setzen wir unseren Plan fort, die Wiener Gastlichkeit, die Kaffeehauskultur mit ihren unzähligen Kaffee-Spezialitäten und köstlich süßen Konditor-Versuchungen in die Welt hinauszutragen. Derzeit betreiben wir neben unseren Stammfilialen in Wien weitere als Franchise am Flughafen Wien, in Graz und Innsbruck. Für den Standort am Münchner Flughafen durften wir die Firma ‘Allresto Flughafen München Hotel und Gaststätten GmbH’ als Franchisepartner gewinnen”.

Dominik Prousek vierte Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie