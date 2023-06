Mit dem Zeugnis gratis AÏDA-Eis ergattern

Die familiengeführte Wiener Traditions-Café-Konditorei AÏDA wünscht allen Schülerinnen und Schülern schöne Sommerferien! Zum Schulschluss lädt AÏDA alle Schülerinnen und Schüler, deren Geschwister, Eltern, Großeltern, Tanten und Onkeln etc. – und Lehrerinnen und Lehrer – auf unzählige gratis Kugeln AÏDA-Gourmet-Eis ein.

„Wer so brav ein ganzes Jahr in der Schule gelernt hat, soll auch belohnt werden. Ganz gleich, wie das Zeugnis aussieht!“, so Dominik Prousek, AÏDA-Eigentümerfamilie in vierter Generation und weiter: „Aber wir wollen dabei nicht die Lehrerinnen und Lehrer vergessen und keinesfalls die Eltern, Geschwister, Großeltern et cetera, die das ganze Jahr brav ‚mitgelernt‘ haben. Daher bekommen alle ein Eis von uns geschenkt!

Neu: Gourmet-Eis

Damit trotzt AÏDA der Hitze! Als besondere Neuerung aus der AÏDA-Eismanufaktur gibt es das Gourmet-Eis. So werden Cremeschnitte, Sachertorte, Apfelstrudel, Marillentorte etc. zum köstlich gefrorenen Genuss. Ganze Torten- und/oder Kuchenstücke werden in das Eis eingearbeitet, um ein besonderes Geschmackserlebnis zu erzielen.

So funktioniert’s

Nach der Zeugnisverteilung am 30. Juni 2023 zwischen 10 und 15 Uhr mit den Eltern, Geschwistern, Tanten und Onkeln etc. zur AÏDA-Zeugnis-Eis Filiale in Deine Liebligs-AÏDA-Filiale (*) kommen, Zeugnis herzeigen und pro Person eine Kugel Gourmet-Eis freier Wahl genießen. LehrerInnen weisen bitte ihren Lehrerausweis vor.

Einfach an der AÏDA-Eis-Theke „das Zeugnis herzeigen!“

(*) ausgenommen sind folgende AÏDA-Filialen: Gewerbepark Stadlau, im Donauzentrum, am Flughafen Wien, in Graz und in Innsbruck.