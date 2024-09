AÏDA erobert Deutschland: Jetzt in München und Berlin

Seit Mai 2024 bringt die Traditions-Café-Konditorei AÏDA aus Wien ihre einzigartige Kaffeehauskultur nach Deutschland. Gemeinsam mit dem Partner “Allresto” wurde am Münchner Flughafen die erste deutsche Filiale im Franchise eröffnet.

Nun folgt ein weiterer Schritt in Richtung internationale Expansion: Am 20. September 2024 öffnete AÏDA die Türen ihrer zweiten Filiale in Deutschland, diesmal am Berliner Hauptbahnhof.

Ein neues Kapitel in Berlin

Mit der Eröffnung der Berliner Filiale bringt AÏDA ihre traditionsreiche Wiener Kaffeehauskultur erstmals in die Bundeshauptstadt Deutschlands. Die Filiale wird von der Lagardère Travel Retail Deutschland Foodservice GmbH im Franchise betrieben und stellt eine besondere Premiere dar. Es ist nicht nur die erste AÏDA-Niederlassung in Berlin, sondern auch das erste „Shop in Shop Konzept“ im „Relay Shop“ von Lagardère.

Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Meilenstein für das Unternehmen, das seit 111 Jahren in Familienhand ist. Die Berliner Filiale ist bereits die vierte Auslandsniederlassung seit dem Beginn der internationalen Expansion der Wiener Konditorei.

Internationale Expansion schreitet voran

Das Jahr 2024 ist ein ereignisreiches Jahr für AÏDA. Neben den deutschen Standorten wurden in diesem Jahr auch Filialen in Jeddah, Saudi-Arabien, und Bratislava, Slowakei, eröffnet. Weitere Standorte sind für das Jahr angekündigt, was die starke internationale Präsenz des Wiener Unternehmens unterstreicht.

„Unser Ziel ist es, die Wiener Kaffee- und Mehlspeisen-Tradition durch AÏDA auf eine traditionsvolle, aber auch moderne Art den Passagieren der Deutschen Bahn zu präsentieren“, erklärt Dominik Prousek, Vertreter der vierten Generation der AÏDA-Eigentümerfamilie. Dabei betont er, dass die typisch Wiener Bezeichnungen wie „Melange“ oder „Einspänner“ sowie Wiener Mehlspeisen wie Apfelstrudel oder Topfengolatsche beibehalten werden.

Zusammenarbeit mit Lagardère Travel Retail

Die Partnerschaft zwischen AÏDA und Lagardère Travel Retail besteht seit 2019. Gemeinsam wurden bereits mehrere Filialen am Wiener Flughafen, in Innsbruck und am Grazer Hauptbahnhof eröffnet. Mit der neuen Filiale am Berliner Hauptbahnhof wird die erfolgreiche Zusammenarbeit nun auch auf Deutschland ausgeweitet.

Sarah von Nordheim, Leiterin Vertrieb Commercial Personenbahnhöfe bei Deutsche Bahn InfraGO AG, zeigte sich begeistert über die Erweiterung des kulinarischen Angebots am Berliner Hauptbahnhof: „Wir freuen uns, dass mit AÏDA ein Stück traditionelle Wiener Lebensart nach Berlin kommt. Für die Gäste wird der Berliner Hauptbahnhof um eine Attraktion reicher.“

Einzigartiges Konzept am Berliner Hauptbahnhof

Jochen Halfmann, CEO von Lagardère Travel Retail Deutschland, hob die Besonderheit des neuen Standorts hervor: „Wir sind stolz, diese erstmalige Kombination der beiden renommierten Marken RELAY und AÏDA in Berlin zu präsentieren und damit auch das AÏDA-Café nach Deutschland zu bringen.“ Die Verbindung von Wiener Kaffeehauskultur mit einem modernen Reise-Store sei ideal für den Berliner Hauptbahnhof. „Ein gutes Buch und ein köstlicher Wiener Kaffee oder Mehlspeise – besser kann eine Bahnfahrt nicht starten“, fügt Halfmann hinzu.