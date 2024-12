AÏDA versüßt den ersten Schultag mit einer Gratis-Topfengolatsche

Der Beginn des neuen Schuljahres ist für viele Schülerinnen und Schüler ein aufregender Tag. Nach den Sommerferien geht es am 2. September wieder los, und damit der Start in den Schulalltag ein bisschen süßer wird, hat sich die bekannte Wiener Konditoreikette AÏDA etwas Besonderes ausgedacht.

Gratis-Topfengolatsche zum Schulstart

Am 2. September erwartet alle Schülerinnen und Schüler, die ihren Schulstart in Wien haben, eine süße Überraschung. Zwischen 7:30 und 8 Uhr können sie in einer der zahlreichen AÏDA-Filialen eine kostenlose Topfengolatsche abholen. Diese beliebte Wiener Mehlspeise, gefüllt mit cremigem Topfen, ist ein kleiner Genuss, der den Start in den ersten Schultag versüßt.

Einfache Teilnahme – Schülerausweis oder Schultüte genügt

Um die Gratis-Topfengolatsche zu erhalten, müssen die Schülerinnen und Schüler lediglich ihren Schülerausweis oder ihre Schultüte vorzeigen. Diese Aktion richtet sich speziell an die Kinder und Jugendlichen, die sich nach den Ferien wieder auf den Weg in die Schule machen.