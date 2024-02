Aktion „Grätzloase“: Ihre Ideen sind gefragt!

Es kommt Leben in die Stadt! Das Aktionsprogramm „Grätzloase“ unterstützt alle Wiener:innen, sich aktiv bei der Gestaltung ihrer Nachbarschaft einzubringen – bis 17. März können kreative Ideen eingereicht werden.

Das Aktionsprogramm „Grätzloase“ der Lokalen Agenda 21 setzt 2024 zwei neue Schwerpunkte und will so die einzelnen Bezirke beleben und jeweiligen Bewohner:innen untereinander connecten. So wird unter dem Motto „Grätzlleben“ dazu ermutigt, nachbarschaftliche Aktionen und Projekte im öffentlichen Raum zu realisieren. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität zu steigern und gemeinschaftliche, konsumfreie Aktivitäten im eigenen Grätzl zu fördern. Durch Aktionen wie Nachbarschaftsfeste, Wohnstraßenbelebung oder das Aufstellen von nachhaltigen Stadtmöbeln, soll vor allem der soziale Zusammenhalt in der Nachbarschaft gestärkt werden. Alle Bewohner:innen sind dazu aufgefordert, ihr Grätzl mitzugestalten. „Wir wollen erreichen, dass sich mehr Menschen, die bisher vielleicht noch gezögert haben, aktiv im Grätzl einbringen und sich gemeinsam für eine gute Nachbarschaft und eine lebenswerte Stadt einsetzen“, erklärt Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

RONJA mag’s grün!

Einen weiteren Schwerpunkt betrifft die Erweiterung der „Grünen Parklets“ – also der öffentlich zugänglichen, begrünten Aufenthaltsbereiche in Parkspuren. Im Rahmen eines Pilotprojekts bietet das modulare Parklet RONJA Wiener:innen ab 2024 die Möglichkeit, begrünte Aufenthaltsräume vor der eigenen Haustüre zu gestalten. Inspiriert von der Kinderbuchfigur Ronja Räubertochter von Astrid Lindgren steht RONJA nicht nur für eine grüne Oase, sondern auch als Symbol für die Kraft der Gemeinschaft, der Natur und der Freundschaft. Mindestens 15 RONJAs sollen im Zuge des Projektes entstehen. Die Bürger:innen können aus verschiedenen Modulen auswählen und so ein Parklet nach ihren Wünschen und Bedürfnissen gestalten, ohne es selbst entwerfen und bauen zu müssen.

Jetzt mitmachen!

Wer kreative Ideen für sein Grätzl hat, der kann diese bis 17. März unter graetzloase.at einreichen. Es besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Team der „Grätzloase“ seine Ideen zu vertiefen und die Einreichung vorzubereiten:

Beratungszeiten

Fr, 01.03., 12–14 Uhr

Di, 05.03., 15–17 Uhr

Do, 07.03. 11–13 Uhr

1., Landesgerichtsstraße 16/11

Anmeldung erbeten unter info@greatzloase.at oder 0660 / 367 30 57