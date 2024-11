Gratis-Registrieren von Hunden erfolgreich erledigt

Die Registrierung von Hunden in der Heimtierdatenbank ist wie das Chippen auch in WIen gesetzlich vorgeschrieben. Dafür ist maximal ein Monat nach Übernahme der Fellnase Zeit. Doch nicht alle Herrchen und Frauchen befolgen diese Regel.

Die Stadt hat im heurigen März eine Aktion zur kostenlosen Registrierung von Hunden gestartet. Mit Erfolg, wie die aktuelle Bilanz zeigt: Die Aktion wurde nun mit Ende Oktober erfolgreich beendet: Insgesamt konnten 367 Hunde in Kooperation mit dem TierQuarTier und dem Stadtservice Wien registriert werden. “All diese Hunde können nun im Notfall schnell wieder nach Hause, weil Tiere uns sonst nicht sagen können wo sie wohnen!“ so Tierschutzstadtrat Jürgen Czernohorszky.

Besonders bei der Gratis-Aktion waren heuer mobile Registrierungsstationen in allen Wiener Bezirken, wobei Hundehalter lediglich die Chipnummer und einen Ausweis zum Bus des Stadtservice mitbringen mussten. Die Hunde selbst mussten nicht dabei sein.

Der sichere Weg nach Hause

Im Durchschnitt holt die Tierrettung in Wien neben anderen Tieren mindestens einmal am Tag einen gefundenen Hund ab, oft auch zwei oder mehr. Entlaufene Hunde sind oft verunsichert und verängstigt, die zurückgebliebenen Tierhalter verzweifelt. „Unser Wunsch ist, dass die Tiere so schnell wie möglich wieder zu ihren Besitzern zurückkommen,“ so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuartiers.

Benda führt weiter aus: „Die beste „Heimkehrversicherung“ ist die Registrierung in der Heimtierdatenbank. Denn noch am Fundort wird der Mikrochip ausgelesen und im besten Fall, wenn der Hund korrekt registriert ist, sofort die Besitzer verständigt. So kann den Tieren der Transport und Aufenthalt im TierQuarTier erspart bleiben.“

Die Registrierung von Hunden in der Heimtierdatenbank ist wie das Chippen gesetzlich vorgeschrieben. Innerhalb eines Monats nach der Übernahme eines Hundes muss die Registrierung erfolgen. Dies geht mit gültiger ID Austria online kostenlos unter https://heimtierdatenbank.ehealth.gv.at/ oder kostenpflichtig bei allen niedergelassenen Tierärzten oder dem Veterinäramt.