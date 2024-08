Pollen-Allergiker aufgepasst: Neue Arten verlängern Saison

Allergiker müssen sich in Wien nun auch im Sommer und Herbst auf Pollenflug einstellen. Dafür sind ab dem Spätsommer vor allem eingewanderte Arten (so genannte Neophyten) wie Ragweed und bestimmte Beifußarten sowie der Klimawandel verantwortlich.

Anzeige

Das Unkraut Ragweed, das für den Gesundheits- und den Landwirtschaftssektor ein großes Problem darstellt, beginnt im August zu blühen. Seit vergangenem Jahr gibt es zudem eine zweite Blühphase des Beifußes im September und Oktober. Das berichtet der Pollenservice der MedUni.

Beifußpollenallergie am häufigsten

Die Beifußpollensaison hat in Wien bereits Anfang Juli begonnen, die Blütezeit umfasst üblicherweise Juli bis September. Der flächendeckende Pollenflug wird zum größten Teil vom Gewöhnlichen Beifuß verursacht. Die Beifußpollenallergie ist bei uns die häufigste Pollenallergie unter den Unkräutern.

Veränderung der Beifußpollensaison

Im Herbst 2023 konnte Maximilian Bastl vom Pollenservice der MedUni eine markante Veränderung feststellen: „Plötzlich stiegen die Beifußpollenkonzentrationen im Herbst an und gipfelten in einer höheren Spitzenpollenkonzentration als im Sommer.“ Das gab es bisher noch nie in Wien. Nach wissenschaftlicher Recherche wurde ersichtlich, dass zwei neophytische Arten des Beifußes als die plausiblesten Ursachen für dieses Phänomen gelten: der Kamtschatka Beifuß und der Einjährige Beifuß. Ein Neophyt ist eine Pflanze, die sich in einem Gebiet festgesetzt hat, in dem sie ursprünglich nicht heimisch war.

Zweite Blühphase durch Hitze

Ob beide Arten des eingewanderten Beifußes im selben Maße zur Blüte kommen, ist noch nicht erforscht. Eine Studie aus Norditalien hat aber eben diese beiden Arten als verantwortliche Quelle im dortigen Herbstpollenflug bestimmt. Die zweite Blühphase gibt es dort schon länger. Da es im Herbst 2023 ungewöhnlich hohe Temperaturen gab und laut Geosphere Austria der wärmsten September der Messgeschichte in Österreich verzeichnet wurde, muss bei ähnlichen Bedingungen künftig auch in Wien mit einer zweiten Blühphase des Beifuß von September bis Oktober gerechnet werden.

Ragweed: Pollenflug bis Oktober

Ragweed hat sich längst bei uns angesiedelt und ist ebenso ein Neophyt. Die typischen Fundstellen umfassen Wegränder, Autobahnen, Baustellen und Felder. Der Pollenflug dauert je nach Wetterbedingungen von August bis in den Oktober. Dieses Jahr wird eine frühere Blüte erwartet. Das ist übereinstimmend mit Berichten aus Ungarn, einem von Ragweed stark befallenen Nachbarland Österreichs.

Klimawandel verlängert Saison

In Wien muss gerade bei Winden aus dem Südosten und Osten mit vermehrtem Ragweedpollenflug gerechnet werden, da dort die Bestände noch größer sind. Maximilian Bastl resümiert: „Ohne neophytische Arten und den Klimawandel wäre die Pollensaison in Wien jetzt schon so gut wie abgeschlossen, nun müssen Menschen mit Allergien auch im Herbst mit Symptomen rechnen.“

Weiterführende Informationen: Pollenservice Wien