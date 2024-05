Alles Salto: Das Rathaus voller Sport-Prominenz

Der sportlichste Ball des Jahres ist am 4. Mai im Rathaus übers Parkett gegangen. Mehr als Tausend Gäste aus verschiedenen Bereichen waren mit dabei. Ein Sportfest bis in die Morgenstunden.

Die 15. Auflage des beliebten Frühlingsballs war wieder ein Volltreffer. Die Wiener Dachverbände ASKÖ, Union und ASVÖ hatten gemeinsam mit der Stadt ins Rathaus gebeten – und mehr als 1.000 vergnügte und tanzwütige Gäste kamen. Sportstadtrat Peter Hacker eröffnete gemeinsam mit Dagmar Schmid (Sportunion), Paul Haber (ASVÖ), Peter Korecky (ASKÖ WAT Wien) und Anatol Richter (Sportamtsleiter). “Ich freue mich sehr, dass so viele Tanz- und Sportbegeisterte ins Rathaus gekommen sind, die mit verschiedenen Showeinlagen bis in die Morgenstunden bestens unterhalten wurden.”

Vielfalt und viel Action

Wer eine Pause vom Tanzparkett brauchte, konnte sein sportliches Geschick in der Activity-Zone unter Beweis stellen. So machten ein Mini-Tischfußball und ein Reaktionsschnelligkeitsgerät eine Menge Spaß. Bei der Mitternachtseinlage zeigten die Vereine “Intelligent Movement” (Sportunion), WAT Brigittenau (ASKÖ) und “Shaolin Chan Wu Chi” (ASVÖ) ihr Können. “Schön, dass wir zeigen konnten, dass der Sport auch in einem festlichen Ambiente zuhause ist”, so Ex-Spitzenfechter und Sportamtsleiter Anatol Richter.

Sie eröffneten (v.l.): Sportstadtrat Peter Hacker, Paul Haber (ASVÖ), Dagmar Schmid (Sportunion), Anatol Richter (Sportamt Wien) und Peter Korecky (ASKÖ). Bild: Stefan Diesner