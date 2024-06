Beste Stimmung beim ersten großen After-Work-Event ALMAUFTRIEB!

Am Dienstag verwandelte sich der ehrwürdige Kursalon Hübner in Wien in eine lebendige Oase alpenländischer Stimmung und ausgelassener Feierlichkeit.

Beim neuen Eventkonzept „ALMAUFTRIEB“ erlebten die Gäste eine Nacht voller Musik, Spaß, alpenländischer Lebensfreude und Fußballfieber, die ihnen lange in Erinnerung bleiben wird!

Wiesn-Sounds im Kursalon Hübner

DJ Stevie, bekannt dafür, die Stimmung zum Kochen zu bringen, legte die aktuell angesagtesten Party-Hits auf und sorgte für eine ausgelassene Tanzstimmung, die bis in die späten Abendstunden anhielt. Zusätzlich begeisterte Beatrice Turin das Publikum mit ihrem Live-Auftritt, bei dem sie ihren Hit „Skyline“ und weitere Songs performte.

Die Edlseer und die Lauser trugen mit ihren Live-Auftritten maßgeblich zur guten Stimmung bei. Besonders die Lauser, die von 00:00 bis 02:00 Uhr durchspielten, brachten das Publikum in ausgelassene Partystimmung und gingen am Ende sogar von der Bühne hinunter zu den Gästen, was für große Begeisterung sorgte!

10 Jahre look! Magazin Party

Ein weiteres besonderes Highlight des Abends war die Feier des look! Magazins, das sein zehnjähriges Jubiläum im exklusiven VIP-Bereich zelebrierte. Der VIP-Bereich war mit einem glanzvoll gedeckten Tisch ausgestattet, der für eine festliche Atmosphäre sorgte. Herausgeberin Uschi Pöttler-Fellner und das look! Magazin freuten sich, zahlreiche Freunde und Kunden zu diesem besonderen Anlass begrüßen zu dürfen. Besonders herausgestochen sind die wunderschönen Trachten-Looks der Gäste. Fashionistas spotted!

Stark machen für unsere Kleinen

Ein weiteres Highlight eine Auktion, geleitet des stärksten Mannes Österreichs, Matthias Göth, der zusammen mit dem Kinderschutzverein „Courage Club“ Bilder im Wert von über € 3.000,- versteigerte. Der Reinerlös dieser Versteigerung kommt dem Courage Club zugute, was den Abend nicht nur zu einem Fest der Freude, sondern auch zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung machte.

Feierlust im Alpen-Rausch

Ein weiteres Highlight des Abends war das Public Viewing der UEFA-EM. Das EM-Spiel, bei dem Österreich mit einem spannenden 3:2-Sieg gegen die Niederlande triumphierte, führte zu begeisterten Schreien und großem Jubel beim Livestream.

Der „ALMAUFTRIEB“ brachte mit einem gelungenen Mix aus traditionellen Elementen und moderner Unterhaltung eine Party Nacht im Alm-Rausch in den Kursalon-Hübner. Die Gäste erlebten dabei eine unvergessliche Nacht, die sie bis in die frühen Morgenstunden begeisterte und die alpenländische Lebensfreude in die Stadt brachte.