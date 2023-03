Alte Schätze suchen neue Besitzer

Selbst in Hietzing gibt es Menschen, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. „Nur ist das hier nicht so offensichtlich wie anderswo“, weiß Andrea Exler von der Volkshilfe.

Diesen gilt es zu helfen und „armuts­gefährdete Familien zu unterstützen“. Der mittlerweile schon traditionelle Flohmarkt der Volkshilfe Hietzing trägt regelmäßig ein wenig dazu bei. „Hier verkaufen wir qualitativ hochwertige, teilweise originalverpackte Artikel, die uns im Laufe der Zeit gespendet wurden. Der Erlös kommt dabei komplett unse­rer karitativen ­Arbeit ­zugute“, so Andrea Exler.

Spenden erwünscht

Der Flohmarkt findet am 29. 4. von 10 bis 15 Uhr in der Wolkersbergenstraße 170 statt. Spenden können noch am 27. 4. von 8 bis 18 Uhr oder am 28. 4. von 8 bis 12 Uhr vor Ort abgegeben werden. Wer selbst einen Stand aufstellen möchte, meldet sich unter 0676/89 82 18 11 30 oder per E-Mail an: bezirks­verein13@volkshilfe-wien.at. Die Standgebühr beträgt 15 Euro und ein eigener Tisch ist dafür mitzubringen.