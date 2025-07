Stammzellen: Hoffnungsträger im Kampf gegen Krebs

Stammzellen gelten als Schlüssel zur modernen Medizin. Die St. Anna Kinderkrebsforschung möchte sich ihr Potenzial zu Nutze machen, um Kindern trotz Krebsdiagnose eine gesunde Zukunft zu ermöglichen.

Sie gelten als Alleskönner der Medizin: Stammzellen können sich in verschiedenste Zelltypen verwandeln – und sind damit nicht nur für Therapien spannend, sondern auch für die Forschung an Krebs. In der St. Anna Kinderkrebsforschung wird dieses Potenzial gezielt genutzt, um die Entstehung von Tumoren besser zu verstehen.

Wenn Zellen aus dem Takt geraten

Was unterscheidet eine Zelle, die sich gesund entwickelt, von einer, die entartet? Genau hier setzt das Forschungsteam an. Es untersucht Zellen in bestimmten Entwicklungsphasen – also dort, wo im Körper entschieden wird, ob daraus ein gesundes Organ oder ein Tumor entsteht. Dieses Wissen ist entscheidend: Denn je besser man die Herkunft und Entwicklung eines Tumors kennt, desto gezielter kann man behandeln – und damit auch die Nebenwirkungen für betroffene Kinder deutlich verringern. Ein wichtiger Schritt für eine gesunde Zukunft trotz Krebsdiagnose.

