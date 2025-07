Wer wird den Eurovision Song Contest 2026 moderieren?

Derzeit läuft nicht nur die Suche nach dem Austragungsort des ESC im nächsten Jahr, sondern es stellt sich auch die Frage, wer den Song Contest moderieren wird.

Österreich ist noch immer im Song-Contest-Fieber! Denn am 8. August wird es spannend – dann steht fest, welche Stadt im kommenden Jahr Gastgeber des Megaevents sein wird. Im Rennen um den Austragungsort sind das ESC-erprobte Wien und die Tiroler Landeshauptstadt Innsbruck. Doch genauso spannend wie die Frage, welche Stadt den ESC hosten soll, ist auch die Frage nach den geeigneten Moderator:innen. So hat Gewinner JJ bereits durchklingen lassen, er möchte nächstes Jahr zurück auf die Song-Contest- Bühne, diesmal allerdings, um ihn zu moderieren – und das am liebsten gemeinsam mit Conchita, der Siegerin von 2014. Diese hat bereits ESC-Moderationserfahrung, war sie doch 2015 neben Arabella Kiesbauer, Mirjam Weichselbraun und Alice Tumler Teil des Teams.

Gerüchteküche brodelt

Einer, der schon seit 10 Jahren auf die Chance wartet, den ESC nicht nur zu kommentieren, sondern auch zu moderieren, ist Mr. Song Contest Andi Knoll. 2015 hatte sich die damalige ORF-Fernsehdirektorin Kathrin Zechner gegen Knoll und für ein reines Frauenteam entschieden: „Nicht einfach, aber er hat es sehr professionell genommen“, verriet Zechner vor Kurzem in einer ORF-Dokumentation. Sollte sich die Gelegenheit wieder ergeben, dann würde er aber „schon gerne, bitte“, ließ der Moderator, der seit 1999 den ESC kommentiert, in derselben Doku durchblicken.

Ein weiterer Name, der seit kurzem in den Medien kursiert und die Gerüchteküche anheizt, ist Victoria Swarovski. Die gebürtige Innsbruckerin moderiert seit 2018 die RTL-Tanzshow “Let’s Dance” an der Seite von Daniel Hartwich – und wäre eine naheliegende Wahl, sollte Innsbruck den Zuschlag für den ESC erhalten.

Wer schlussendlich auf der großen Showbühne stehen wird, bleibt vorerst also spannend – doch spätestens im Mai 2026 werden wir es wissen.