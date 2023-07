Am 23. August spielen „5/8erl in Ehr’n“ live in Mödling

„5/8erl in Ehr‘n“ ist das nächste Highlight des Mödlinger Kultursommer am 23. August im Rahmen des Klangbogens. Jetzt gilt es sich Karten für den besonderen Event zu sichern.

Die legendäre Wiener Band „5/8erl in Ehr‘n“ ist nach knapp 17 Jahren Bandgeschichte ein Fixstern am Himmel der österreichischen Musiklandschaft. Ihr Stilmix aus Popmusik, Wienerlied, Jazz, Soul und Afro-Cuban, sowie ihre einzigartige Instrumentierung prägen den unverwechselbaren Bandsound. Robert Slivovsky und Max Gaier bilden an den Lead-Vocals einen klassischen Zweiersturm, Hanibal Scheutz zupft den Bass und liefert das Fundament, Miki Liebermann groovt leidenschaftlich an der Gitarre und ist die einfühlsame Solistin der Band, Clemens Wenger ist ein „Tastenstreichler“ und trägt die Verantwortung für den weichen und warmen Sound der Combo.

„5/8erl in Ehr‘n das nächste Highlight des Mödlinger Kultursommer am 23. August im Rahmen des Klangbogens. Übrigens können bei jeder Veranstaltung des Kulturreferats vergünstigte Karten im Rahmen der Aktion Hunger auf Kunst und Kultur bezogen werden. Weil auch Menschen mit finanziellen Engpässen ein Recht auf Kunst und Kultur haben“, freut sich Kulturstadtrat Stephan Schimanowa auf den Gig der Wiener Kultband in Mödling. Der Vorverkauf läuft, jetzt heißt es schnell Karten sichern!

Sechsfacher Amadeus-Gewinner

Die poetischen Lyrics werden mit viel Soul in österreichischer Mundart vorgetragen. Der österreichischen Seele wird dabei ein Spiegel vorgehalten, aber nicht in moralisierender und belehrender Art, sondern zärtlich und selbstironisch. Der Humor der Musik von „5/8erl in Ehr´n“ wurzelt in ihrer subtilen und doppeldeutigen Sprache. Ihr Hit „Siasse Tschik“ hat „5/8erl in Ehr´n“ 2011 einer breiteren Öffentlichkeit bekannt gemacht. Seither tourt die Band regelmäßig in Österreich, Süd-Deutschland und der Schweiz. Knapp 1000 Konzerte (sic!) haben sie gespielt, 6 Austrian Amadeus Music Awards in der Kategorie „Jazz/World/Blues“ gewonnen, und bisher 6 Studioalben veröffentlicht.

Karten: Einzelkarten sind im Vorverkauf zum Preis von EUR 17,- (Erw.) und EUR 15,- (Sen./Stud.) beim Kulturreferat Mödling, Pfarrg. 9, erhältlich. Tel.: +43 2236 400 103, E-Mail: kultur@moedling.at

Abendkassa: EUR 19,- (Erw.) und EUR 17,- (Sen./Stud.), SchülerInnen: EUR 8,-

