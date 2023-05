Ampelwanderung fordert grünes Licht für Fußgänger

Wie herrlich ist ein Frühlingsspaziergang in Wien! Kein Wunder, dass mehr als ein Drittel der Wege in der Stadt zu Fuß zurückgelegt werden. Wäre da bloß nicht das lästige Ampelwarten… Doch die Initiative „Geht Doch.Wien“ hat sich etwas Witziges einfallen lassen, um genau diesem Problem sprichwörtlich auf den Grund zu gehen: Die erste Ampelwanderung!

Gemeinsam wollen die Teilnehmenden den langen Weg der Ampeln zurücklegen und herausfinden, welche Verbesserungen für das Zu-Fuß-Gehen in unserer Stadt notwendig sind. Man trifft sich am Freitag, 5. Mai um 16:00 Uhr bei der Kreuzung Wexstraße / Stromstraße und Jägerstraße in der Brigittenau.

Spaßig und ernst zugleich

Die Aktion mag zwar zum Schmunzeln anregen, doch die Forderungen der Initiative haben einen ernsten Hintergrund: Temporeduktion und Verkehrsberuhigung für Autos verbessern die Sicherheit für Fußgänger, verringern Abgase und Straßenlärm. So soll Wien noch fußgängerfreundlicher werden.

Mehr Informationen: https://geht-doch.wien/lassmichgehen/