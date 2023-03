Anschlagsgefahr in Wien: Polizei gibt Entwarnung

Zwei Tage lang herrschte in Wien eine „nicht näher konkretisierte Anschlagsgefahr“. Am Donnerstagabend gab die Polizei Wien Entwarnung.

Der syrische Bürgerkrieg dauert nun bereits seit 2011 an. Zum Jahrestag des bewaffneten Konflikts waren laut Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN) besonders „syrische Einrichtungen“ betroffen. Die Polizei reagierte daraufhin mit „präventiven Sicherungsmaßnahmen“ – ein Großaufgebot von Polizei, WEGA und EKO Cobra war vor Kirchen und Gebetshäusern stationiert.

Entwarnung

Die „Sicherungsmaßnahmen“ begannen am Mittwoch, 15. März, und dauerten bis Donnerstag, 17. März, an. Nach einer erneuten Gefährdungseinschätzung der Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst konnten die Maßnahmen in Wien wieder stark reduziert werden.