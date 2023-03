„Anschlagsgefahr“ in Wien: Polizei warnt Bevölkerung

Wie die Polizei Wien via Kurznachrichtendienst Twitter warnt, sind derzeit im Wiener Stadtgebiet vermehr Polizeikräfte im Einsatz. Der Grund: „eine nicht näher konkretisierte Anschlagsgefahr gegenüber Kirchen“. Es handele sich dabei um „vorsorgliche Maßnahmen“.

Die Polizei Wien appelliert an die Bevölkerung keine Gerüchte zu streuen oder Fotos und Videos von dem Einsatz zu teilen. Dies kann Tätern helfen und die Einsatzkräfte gefährden.

Bewachung

„Die Direktion Staatsschutz & Nachrichtendienst (DSN) erlange Hinweise, dass ein islamistisch motivierter Anschlag in Wien geplant ist“, so die Behörde via Twitter. Der laufende Einsatz sei eine Vorsichtsmaßnahme. Derzeit findet eine verstärkte Überwachung und eine „Bewachung neuralgischer Orte bzw. Objekte in Wien“ statt.

Weiter stellte die Polizei klar, dass nicht nur christliche Kirchen „sondern auch Gebetshäuser und Einrichtungen verschiedener Konfessionen“ von den „präventiven Sicherungsmaßnahmen“ betroffen sind.