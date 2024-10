Anton-Benya-Preis: Impulse im glanzvollen Rahmen

Am 8. Oktober wurde im Wiener Rathaus der Anton-Benya-Preis verliehen, der ganz im Zeichen neuer Arbeitswelten stand. In einer festlichen Gala wurden 27 herausragende Einzelpersonen für ihre außergewöhnlichen Projekte und Initiativen geehrt.

TV-Moderatorin Sylvia Saringer und Entertainer Herr Hermes führten durch den Abend, der mit spannenden Impulsreden und musikalischen Einlagen bereichert wurde. In diesem Jahr standen insbesondere Projekte für Frauen in der Technik im Fokus.

Frauen in der Technik

Ein zentrales Anliegen der diesjährigen Gastrednerin, Martina Fürpass von der Non-Profit-Organisation „sprungbrett“, ist die Förderung junger Frauen in technischen Berufen. Sie betont: „Der Anton-Benya-Preis zeigt, wie wichtig Facharbeit für eine gerechte und faire Gesellschaft ist. Bei sprungbrett setzen wir uns dafür ein, dass junge Frauen ihr Potenzial in Berufen wie Technologie und Ingenieurwesen voll ausschöpfen können.“

Kreative Köpfe im Rampenlicht

Die Rede von Fahim Amir, Kulturwissenschaftler und Autor, begeisterte die Anwesenden. Er stellte die Verbindung von Kultur, Natur und Gesellschaft in den Mittelpunkt und sagte: „Der Anton-Benya-Preis ist mehr als nur eine Feier der Handarbeit; er würdigt die Schlüsselrolle, die Facharbeit bei der Gestaltung unserer Zukunft spielt.“

Preisträger 2024

Unter den Preisträgern ist die Initiative “Frauen in traditionellen Bauberufen” der PORR Tirol, die seit 2016 zahlreiche Frauen in Bauberufen ausgebildet hat. Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin, erklärte: „Unternehmen wie PORR machen es vor, wie typische Männerbranchen für Frauen interessant werden.“

Auch die Wintersteller Kaserne in St. Johann in Tirol wurde für ihre exzellenten Ausbildungsprogramme in Tischlerei und Logistik geehrt. Und die ÖBB Lehrwerkstätte Wien, die aktuell 730 Lehrlinge ausbildet, hat sich besonders der Gewinnung weiblicher Lehrlinge verschrieben.

Tradition trifft Zukunft

Der Anton-Benya-Preis, benannt nach dem bedeutenden Gewerkschafter Anton Benya, setzt seit 1972 ein Zeichen für die Bedeutung von Hand- und Facharbeit. Seine Mission bleibt klar: Die Anerkennung derjenigen, deren Engagement das Handwerk und unsere Gesellschaft voranbringt.

Mit dem Anton-Benya-Preis 2024 werden nicht nur außergewöhnliche Leistungen gewürdigt, sondern auch aktiv Wege für zukünftige Generationen von Fachkräften geebnet.