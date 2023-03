„Arbeiten an Wien“: 21.000 neue Mitarbeiter gesucht

Wien ist die lebenswerteste Stadt der Welt. Das wissen nicht nur die Wienerinnen und Wiener. Auch internationale Medien stimmen dem zu. Damit Wien so lebens- und liebenswert bleibt, wie es ist, arbeiten rund 67.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Erfolg der Stadt Wien. Bis zum Jahr 2030 werden mehr als 21.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht.

Die Stadt ist eine der größten Arbeitgeberinnen des Landes. „Die Berufsbilder in der Stadtverwaltung Wiens sind so vielfältig wie unsere Stadt – von Arbeitsfeldern in der Natur bis hin zu vielen sozialen, technischen und digitalen Bereichen bieten wir klassische ebenso wie innovative Aufgabenfelder mit Sinn“, betont Bürgermeister Michael Ludwig. Mehr als 250 verschiedene Berufsgruppen halten die Stadt am Laufen.

„Arbeiten an Wien“

„Was diesen Aufgaben gemeinsam ist: Sie alle tragen zur hohen Lebensqualität der Stadt bei! Klimaschutz, sauberes Wasser, Müllabfuhr, Straßen- und Brückenbau oder Verwaltung: Die rund 67.000 Beschäftigten der Stadt Wien haben viel zu tun, damit sich zwei Millionen Menschen wohlfühlen“, so Personalstadtrat Jürgen Czernohorszky. Mit der Kampagne „Arbeiten an Wien“ möchte die Stadt Bewerberinnen und Bewerber anlocken. Zeitgleich möchte man sich als „moderne und zukunftsorientierte Arbeitgeberin“ präsentieren, wie es in einer Aussendung heißt.

Jobmesse

Am 23. Mai soll erstmalig im Wiener Rathaus eine eigene Jobmesse der Stadt stattfinden. Hier können sich Interessierte direkt vor Ort über die Perspektiven informieren. „Arbeiten bei der Stadt Wien bedeutet nicht nur für diese wunderbare Stadt tätig zu sein, sondern sie tagtäglich weiterzuentwickeln und zu prägen.“, weiß Cordula Gottwald, der Personaldirektorin der Stadt Wien. Mehr Informationen: jobs.wien.gv.at