Asia-Snacks zum Selberkochen locken in The Mall

Nicht nur K-Pop ist in aller Munde, auch asiatische Instant-Nudeln zum Selberkochen erobern die heimischen Küchen im Sturm. Erkannt hat den Trend die 33-jährige Stella Xu: In ihrer neuen Do-it-yourself-Snack-Bar „Chi Chi Shop & Eat Snack Store“ in The Mall kann man sich seine Lieblings-Ramen mit Toppings frisch zubereiten.

Kunterbuntes Snack-Paradies

Nach dem Erfolg des ersten „Chi Chi Snack Shop” mit Snacks und Süßigkeiten zum Mitnehmen in Wien Mitte The Mall lockt der neue „Chi Chi Shop & Eat Snack Store“ von Stella Xu (Ausgang Marxergasse) mit unzähligen Ramen zum Selberkochen, kunterbunten „Popping Boba“-Bubbletea, frischen Onigiris, gekühlten Asian-Getränke und vielem mehr. Man nimmt die gewünschten Ramen aus den Regalen, wählt ein Topping, gießt kochendes Wasser in die Packung, lässt die Zutaten ein paar Minuten ziehen – und fertig ist das asiatische Nudelwunder. Center Manager Florian Richter: „Die Gastronomie hat bei uns seit jeher einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb sind wir immer auf der Suche nach neuen kulinarischen Trends, die Abwechslung in unser gastronomisches Angebot bringen. Mit Chi Chi haben wir genau so einen Anbieter gefunden, der jene Besucher anspricht, die schnell und unkompliziert einen heißen Snack genießen wollen oder einfach nur in die faszinierende Welt der Asia-Snacks eintauchen möchten!“

Zahlreiche neue Gastrokonzepte

Das Chi Chi ist eine der zahlreichen Neueröffnungen der letzten Monate im beliebten Landstraßer Shoppingcenter. Seit März bietet das „Sushi Cross“ eine Fusion aus traditionellem Sushi und kreativen Crossover-Kreationen auf Ebene 1. Im Erdgeschoss lockt auf 300 m² das „Shifu“ mit Sushi-Burritos und asiatischer Fusion-Küche. Dort findet sich auch die neue „Market Kitchen“ von INTERSPAR mit trendigen Bowls, vielfältigen Salat-Kreationen und frisch zubereiteten Frühstücksgerichten. Costa Coffee verwöhnt mit internationalen Kaffeespezialitäten. Fans von Ćevapčići & Co. genießen seit Jänner in der bekannten serbischen Restaurantkette „Walter“ Grillspezialitäten vom Balkan. Und Naschkatzen kommen bei Dunkin‘ Donut bei 20 verschiedenen Donuts, Fairtrade Kaffee und salzigen Snacks auf ihre Kosten.

Chi Chi Shop & Eat Snack Store

Mo.–Sa., 10.30–21 Uhr; So., 12–21 Uhr

Ebene 0, Ausgang Marxergasse/Wien Mitte The Mall

Landstraßer Hauptstraße 1b, 1030 Wien

Weitere Informationen: www.wienmitte-themall.at