Foto Arsenal Wien: Den Sommer mit K(l)ick erleben

Foto Arsenal Wien, das neue Zentrum für zeitgenössische Fotografie und Lens‑Based Media in Wien, lädt im Sommer zu spannenden Angeboten: für Kinder, die analoge Fotografie entdecken wollen, für Erwachsene sinnliche Workshops sowie entspannte Abendstunden mit Ausstellung, Führung und Drink.

Das Foto Arsenal Wien, Teil der Stadt Wien, bietet mehr als Ausstellungen. Vermittlungsprogramme machen Fotografie erlebbar, analog und digital, historisch und experimentell. Die Aktivitäten fördern visuelle Medienkompetenz und kreativen Ausdruck bei Kindern wie Erwachsenen. Damit etabliert sich das Foto Arsenal Wien als lebendige Plattform für Fotografie.

Methoden der Photographie: Workshop für Kinder

Am 19. August von 10 bis 14 Uhr lernen Kinder (8–12 Jahre) gemeinsam mit den Künstlerinnen Anja Manfredi und Rosa John analoge Fototechniken: Die Camera Obscura wird im Activities-Raum aufgebaut, Belichtungszeit und Blende erklärt, Photogramme entstehen. Maximal 12 Teilnehmende, Kosten: 8 Euro. Anmeldung via activities@fotoarsenalwien.at



Foto Tonic: Rundgang & Drinks

Am 28. August 2025 ab 18 Uhr gibt es die exklusive Abendöffnung: Führungen durch die Ausstellungen Henri Cartier‑Bresson: WATCH! WATCH! WATCH! und Christine de Grancy: Über der Welt und den Zeiten, anschließend ein Drink. Die Teilnahme kostet 15 Euro inklusive Eintritt, Führung und Getränk, Anmeldung nicht erforderlich. Dauer etwa 90 Minuten, Sprache Deutsch.

The Human Landscape: Workshop für Erwachsene

Am 13. September 2025 von 14 bis 17 Uhr erkunden Erwachsene unter Leitung des interdisziplinären Künstlers Laurent Ziegler das Verhältnis von Mensch und Landschaft: urban, naturbezogen oder verloren. Sinnliches, experimentelles Fotografieren in einem sicheren, gemeinschaftlichen Rahmen. Kosten 120 Euro inklusive Material, Anmeldung via activities@fotoarsenalwien.at, Treffpunkt im Foyer des Foto Arsenal Wien.

