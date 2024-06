ASKÖ WAT Wien belebt das Otto-Wagner-Areal sportlich

Seit 2023 wird das ehemalige Krankenhausareal auf der Baumgartner Höhe im 14. Bezirk von der Otto-Wagner-Areal Revitalisierungs GmbH, einer Tochtergesellschaft der WSE Wiener Standortentwicklungs GmbH, revitalisiert und für die Bevölkerung zugänglich gemacht.

Anzeige

Das OWA soll ein nachhaltiger, klimaaktiver Naherholungsstandort werden. Ein wichtiger Teil der Umsetzung ist dabei Bewegung.

Vielfältiges Bewegungsangebot

Möglichst viele Wiener:innen aller Altersgruppen sollen hier die Freude an der Bewegung erleben können. Seit Juni dieses Jahres bietet der ASKÖ WAT Wien zahlreiche kostenlose Bewegungsangebote wie u.a. Bewegt im Park-Yoga (immer dienstags, 17 Uhr), Bodywork (immer donnerstags, 19 Uhr) sowie einen wöchentlichen Lauftreff (immer mittwochs, 19 Uhr) an.

Am Montag, den 24. Juni können alle Interessierten zu einem Gesundheitstag zwischen 10 und 16 Uhr kommen – angeboten werden u.a. Testungen zur gesunden Körperhaltung und zum Gleichgewicht, aber auch ein Smovey Training.

Highlights im Sommer

Im Juli wird es an 4 Terminen zum Morgen-Yoga klassische Musikbegleitung durch die „Wiener Meisterkurse“ geben (11./15./22./29. Juli – jeweils 10 Uhr).

Am 9. August findet die beliebte Bewegungsaktion SPORT.PLATZ Wien von 17 – 19.30 Uhr Halt am Otto Wagner Areal statt. Der Movemberlauf am 16. November kehrt nach der OWA- Premiere im Vorjahr ebenfalls wieder aufs Gelände zurück.

“Sport am OWA – mit ASKÖ WAT Wien” bietet für alle Interessierten kostenlos die Möglichkeit, einfach an vielfältigen Bewegungsangeboten teilzunehmen. Schauen Sie mit Handtuch oder Turnmatte vorbei, eine Anmeldung ist nicht notwendig! Treffpunkt ist jeweils auf der Wiese neben Pavillon 1, links nach dem Haupteingang.

Alle Termine und Informationen auf www.askoewat.wien.