Jetzt anmelden: ASKÖ WAT Frühjahrssemester & Open House

Start der Anmeldung für das Frühjahrssemester 2025

Seit dem 8. Januar 2025 haben Sportbegeisterte und Bewegungsfreunde die Möglichkeit, sich für das Frühjahrssemester des ASKÖ WAT anzumelden. Das vielfältige Programm bietet für alle Altersgruppen und Fitnesslevel passende Angebote: Von Yoga und Zumba über das intensive Strong Nation bis hin zu Eltern-Kind-Turnen ist für jeden Geschmack etwas dabei.

Die Kurse finden in Wien an unterschiedlichen Standorten statt – sowohl in den hauseigenen Anlagen als auch in den Turnsälen von Schulen. Somit wird sichergestellt, dass jeder Teilnehmer eine passende Option in seiner Nähe finden kann.

Die Anmeldung erfolgt bequem online über die Website des ASKÖ WAT unter folgendem Link: ASKÖ WAT Sportangebote. Das neue Semester startet offiziell am 10. Februar 2025. Wer sich frühzeitig anmeldet, sichert sich seinen Platz in den beliebten Kursen und startet fit ins neue Jahr.

Open House Bewegungszentrum Floridsdorf am 25. Januar 2025

Ein besonderes Highlight dieses Jahres ist die Eröffnung des neuen Bewegungszentrums in Floridsdorf. Um das moderne Zentrum und sein Angebot vorzustellen, lädt der ASKÖ WAT am 25. Januar 2025 zum Open House ein. Zwischen 9:30 und 18 Uhr sind alle Interessierten herzlich willkommen, ohne Anmeldung vorbeizukommen und das breite Angebot kostenlos zu testen.

Die Besucherinnen und Besucher können an Schnupperkursen teilnehmen, die Infrastruktur erkunden und die qualifizierten Trainer kennenlernen. Zudem gibt es die Möglichkeit, vor Ort an einem Gewinnspiel teilzunehmen und attraktive Preise zu gewinnen.

PROGRAMM KINDER

9:30 – 10:15 Uhr: Eltern-Kind-Turnen (Alter von 2-4 Jahren)

10:30 – 11:15 Uhr: Fit & Fun mit Hopsi Hopper (Alter von 5-10 Jahren)

11:30 – 12:00 Uhr: Kinderyoga (Alter von 5-10 Jahren)

PROGRAMM ERWACHSENE

12:00 – 12:45 Uhr: Rücken-Fit

13:00 – 13:45 Uhr: Core-Training

14:00 – 14:45 Uhr: Yoga

15:00 – 15:45 Uhr Strong Nation

16:00 – 16:45 Uhr: Tai Chi

17:00 – 17:45 Uhr: Latin-Dance

Das Open House ist eine großartige Gelegenheit, das neue Zentrum und die Vielfalt des ASKÖ WAT näher kennenzulernen. Egal, ob Sie bereits sportlich aktiv sind oder neue Motivation suchen – ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.