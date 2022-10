„Auf Augenhöhe“ am James-Bond-Ball

Es kann jeden treffen – das ist das Motto des Vereins „Auf Augenhöhe“. Und Christine Brunhölzl hat es getroffen: Die Wienerin musste im Jahr 2020 den Tod ihres querschnittsgelähmten Sohnes beklagen und kümmert sich seitdem um ähnliche Schicksale. „Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, wie schwer es für Menschen mit eingeschränkter Mobilität ist“, meint sie. „Wir wollen mit verschiedenen Events und Charity-Veranstaltungen helfen.“

James-Bond-Ball

Der James-Bond-Ball am 8. Oktober ist einer der Benefiz-Höhe­punkte von Brunhölzl. Dabei werden für 400 Gäste, darunter zahlreiche VIPs, die Sofiensäle in der Marxergasse im dritten Bezirk in eine große Bühne mit exklusivem Dinner, Cocktails, Casino und bild­hübschen Bondgirls verwandelt. „Der Erlös kommt ausschließlich ­betroffenen Menschen, ­darunter auch vielen Kindern in Not zugute.“ Wer diese Aktion unterstützen und beim Ball dabei sein will, kann noch ­Tickets unter www.auf-augenhoehe.at ­bestellen.