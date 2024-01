Auf gute Nachbarschaft im Gemeindebau 2024

Starker sozialer Zusammenhalt ist das A und O einer funktionierenden Hausgemeinschaft. Dessen ist sich auch die Stadt bewusst und setzt mit dem Nachbarschaftsservice „wohnpartner“ zahlreiche Maßnahmen im Gemeindebau für ein gutes Miteinander – von Frauenschwerpunkt bis zu Kulturangeboten.

Durchs Reden kommen d’Leut zam – das weiß auch die Stadt und setzt in Wiens Gemeindebauten aktive Maßnahmen, um die Nachbar*innen im Grätzl mitsammen zu connecten und für ein gutes Klima in der Nachbarschaft zu sorgen. „Der soziale Zusammenhalt steht in Wien an erster Stelle und macht Wien erst zu dem, was es ist: der lebenswertesten Stadt der Welt“, so Vizebürgermeisterin, Wohnbau- und Frauenstadträtin Kathrin Gaál.

Frauen-Network

Verstärkt wird von „wohnpartner“ auf den Ausbau der aktiven Frauenarbeit gesetzt. Schließlich sind es oft Frauen, die sich für den sozialen Zusammenhalt engagieren. Frauen-Networking wird daher im Gemeindebau besonders gefördert und auch auf dem Bildungssektor greift man durch Kooperationen mit der VHS und dem waff den Bewohnerinnen unter die Arme. Darüber hinaus erhalten Frauen im Gesundheitsbereich bestmögliche Unterstützung – zum Beispiel in Form von Gesundheits-Vorsorgeuntersuchungen und dem Bereitstellen von kostenlose Monats-Hygieneartikel für armutsbetroffene Frauen, in so genannten „Roten Boxen“, in allen neun wohnpartner Grätzl-Zentren.

Immer ein offenes Ohr

Wo die unterschiedlichsten Menschen aufeinandertreffen, lassen sich Konflikte oft nicht vermeiden – so auch im Gemeindebau. In solchen Fällen versucht „wohnpartner“ zwischen den Parteien als Mediator zu vermitteln. Der Nachbarschaftsservice baut dieses Jahr aber auch aufgrund der stetig steigenden Nachfrage sein Angebot „Soziale Information, Beratung und Unterstützung“ weiter aus – hierbei werden Fragen zu Teuerungen, Energie, möglichen Beihilfen etc. geklärt.

Gemeindebau als Kulturlabor

Auf Kultur zum Mitmachen setzt wohnpartner auch im neuen Jahr: Im „Theaterlabor“ entwickeln die Teilnehmer*innen eigene Texte, die anschließend zu einem Stück verwoben werden. Im Rahmen eines Filmprojekts porträtiert Kulturlabor gemeinsam mit Bewohner*innen einen Gemeindebau und auch die kreativen Möglichkeiten Künstlicher Intelligenz werden ausgetestet.

Alle Infos: wohnpartner-wien.at