Auf nach Hietzing, weil Rodeln ist das leiwandste

Frau Holle meint es dieses Jahr schon gut mit uns. Und ganz besonders mit den Hietzingern – denn im 13. Bezirk gibt es schon jetzt Winterspaß für Groß und Klein.

Wozu in die Ferne schweifen, wenn der Winterspaß so nahe liegt. Genauer gesagt auf der Dollwiese in Hietzing. Gelegen bei der Ghelengasse 44 in Ober St. Veit ist sie – neben der Hohen Wand Wiese – in Penzing eine der beiden Skiwiesen in Wien, die sich allerdings auch bestens zum rodeln eignet, wie Bezirksvorsteher Nikolaus Ebert eben erst gemeinsam mit Bezirksvorsteher-Stellvertreter Christian Gerzabek vor Ort ausprobierte.