Auf Schloss Hof wird der Herbst so richtig bunt

Auf Schloss Hof wartet auch in diesem Herbst ein kunterbuntes abwechslungsreiches Programm – vom Drachensteig- und Pferdefest, dem Herbstfest bis hin zu Veranstaltungen rund um Halloween.

Am 31.8 und 1.9. stehen auf Schloss Hof Pferde im Mittelpunkt. Ganz nach dem Motto „Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ warten beim Pferdefest Action und atemberaubende Stunts ebenso wie berührende Momente zwischen Pferd und Reiter auf die Besucher. Das Showprogramm findet am Samstag und Sonntag zwischen 11:00 und 17:00 Uhr statt.

Gleichzeitig können kleine Besucher am letzten Wochenende des diesjährigen Ferienspaßes täglich von 11 bis 17 Uhr an verschiedenen Kreativ-Workshops teilnehmen. Außerdem gibt es Konzerte zum Mitsingen und Mittanzen sowie Kasperltheater auf der Bühne im Barockstall.

Drachen über de Schloss

Beim Drachensteigfest am 14. und 15.9. zeigen Profis der luftigen Disziplin ihre Kunststücke mit den beliebten Flugobjekten am Himmel über Schloss Hof. Im Drachenbauworkshop in der Kinder- und Familienwelt sind der Fantasie für einen eigenen Drachen keine Grenzen gesetzt. Ob selbstgemacht oder mitgebrachtes Flugobjekt – in Schloss Hof sind alle Drachen herzlich willkommen.

Freuen können sich die Besucher auch auf Riesendrachen und einen Himmel voller Tiere. Und nicht zuletzt kümmert sich der Drachendoktor während seiner Sprechstunde darum, nicht flugfähige Drachen möglichst wieder fit für den Himmel zu machen.

Herbst & Halloween

Beim Herbstfest am 28. und 29.9. dreht sich alles um Kulinarik und Kunsthandwerk. Jeweils von 10 bis 18 Uhr warten Kürbisschnitzen, Webarbeiten am Webstuhl und Herbst-Basteln auf die Besucher:innen. Unterhaltung garantieren auch Konzerte, Tanzperformances und eine Modeschau am Sonntag.

Einen gruseligen Höhepunkt erreicht die Herbstsaison auf Schloss Hof rund um Halloween. Am 19. und 20.10. sowie von 26. bis 31.10. 2024 treiben Hexen, Vampire, Geister und Gespenster von 10 bis 18 Uhr ihr Unwesen auf, in und unter Schloss Hof: das Gruselprogramm während der Herbstferien ist nichts für schwache Nerven, macht aber mit Sicherheit Spaß. Es warten ein Gruselirrgarten, eine Gespenster-Bastelwerkstatt, lustig-schaurige Spielestationen, ein Besenparcours und eine Spezialführung (in Deutsch und Slowakisch) mit dem Titel: „Auf geheimen Pfaden“ mit jeder Menge Gruselspaß für die ganze Familie.

Nähere Informationen und Reservierung sowie Anreisemöglichkeiten unter +43 2285 20 000, office@schlosshof.at und www.schlosshof.at