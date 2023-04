Aufsteirern! Die Steiermark zu Gast in Wien

Der Steiermark-Frühling ist eines der größten kulinarischen Feste Wiens, das jedes Jahr tausende Besucher auf den Wiener Rathausplatz lockt.

Bei der Steirer-Festwoche konnten Besucherinnen und Besucher Tradition und Folklore aus der Steiermark direkt im Herzen Wiens erleben.

Steirisches Erlebnis

Kulturevents wie der Steiermark-Frühling am Wiener Rathausplatz sind eine tolle Gelegenheit, um mehr über österreichische Kultur, Tradition und Bräuche zu lernen und ein neues Verständnis für unser gemeinsames Kulturerbe zu entwickeln. Darüber hinaus bietet die Veranstaltung auch vielfältige Unterhaltungsmöglichkeiten wie Musik- und Tanzeinlagen sowie kulinarischen Genüssen aus den verschiedensten Regionen Österreichs. Am Ende des Tages ist es schwer zu sagen, was mehr Spaß macht: das Erlernen und Genießen der Vielfalt an Kultur oder die schönen Momente beim Feiern.

Über vier Tage hat sich der Rathausplatz wieder zu einem steirischen Urlaubsparadies verwandelt, das von Kulinarik bis hin zum steirischen Brauchtum einiges zu bieten hat. Zudem war Kaiser Wiesn-Kaiser Johann Pittermann vor Ort um die ausgelassene Stimmung einzufangen und einen Vorgeschmack auf die diesjährige Kaiser Wiesn im Wiener Prater zu geben. Als Goodie wurden unter den besten Wiesn-Sprüchen fünf Tische für acht Personen auf der Kaiser Wiesn verlost.