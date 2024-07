Ausgezeichnet: Wiener Schnitzel als Star des Films

Zwei von Alexander und Nadeschda Schukoff produzierte Dokumentarfilme über Wiener Kulinarik und Handwerkskunst wurden mit dem begehrten Filmpreis des US International Filmfestival in Los Angeles ausgezeichnet.

Die Filme „Wiener Schnitzel und andere Festtagsgerichte/Festive Treats of the Viennese Cuisine“ und „Süße Weihnachten in Wien/Christmas Baking in Vienna“ entstanden in enger Zusammenarbeit mit der Landesinnung für Lebensmittelgewerbe der Wirtschaftskammer Wien.

Exzellente Handwerkskunst Wiens feiert Erfolge in den USA

Die beiden Dokumentarfilme wurden jeweils mit dem Silver Award des amerikanischen Filmfestivals ausgezeichnet. „Süße Weihnachten in Wien“ erhielt bereits beim Deauville Green Awards-Filmfestival in Frankreich 2023 einen Preis und setzt damit seine Erfolgsgeschichte fort. Josef Angelmayer, Innungsmeister des Lebensmittelgewerbes der Wirtschaftskammer Wien: „Die Dokumentationen beleuchten das Handwerk der Wiener Fleischer, Bäcker und Zuckerbäcker und bieten damit tief gehende Einblicke in Tradition und Kultur. Diese Anerkennung zeigt die Weltklasse und hohe Qualität unserer Handwerkskunst und kulinarischen Traditionen. Wir sind stolz auf die preisgekrönten Filme und unsere Wiener Betriebe.“

Wiener Meister im Mittelpunkt des filmischen Schaffens

Schukoffs Liebe für die Wiener Handwerkskunst entstand im Zuge eines Filmprojekts für den ORF über die Wiener Semmel. „Eine Kulturdokumentation, die die Geschichte der Semmel aufrollt, mit Fokus aufs Handwerk”, sagt Alexander Schukoff. Der erfolgreiche Film war eine Initialzündung. Bald folgten Werke über weitere Meisterberufe wie Goldschmiede, Seifensieder, Uhrmacher, Fleischer und Konditoren. An Ideen mangelt es dem kreativen Paar nicht. Derzeit arbeitet es an einer neuen Produktion über das Wiener Rathaus. Auch hier stehen die vielfältigen Handwerke, die bei Errichtung und Instandhaltung des historischen Gebäudes eine wichtige Rolle spielen, im Mittelpunkt. Die Dokumentation soll gegen Jahresende fertiggestellt sein.

Hier können Sie die preisgekrönten Dokus auf der Website des US International Filmfestival ansehen:

Festive Treats of the Viennese Cuisine

Christmas Baking in Vienna