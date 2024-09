Austria Wien lädt Feuerwehren und Rettungsdienste ein

Die letzten Tage waren für uns alle herausfordernd. Aber vor allem für die unermüdlichen Helfer der Feuerwehren und Rettungsdienste, die im Dauereinsatz standen und stehen. Dafür möchte sich die Austria Wien bei ihnen bedanken.

Das Hochwasser hat in den letzten Tagen große Teile Österreichs beschäftigt. Abgesagte Spiele waren mehr als nebensächlich, viele Personen haben ihr Hab und Gut in den Wassermassen verloren. Feuerwehren und Rettungsdienste packen seit Tagen an, arbeiten unermüdlich und sorgen für Hilfe, wo sie am dringendsten gebraucht wird.

“Als kleines Dankeschön laden wir alle Helferinnen und Helfer dieser Organisationen am Samstag, den 5. Oktober zu unserem Heimspiel gegen den GAK ein.”, so ein Sprecher der Austria Wien

Die Anmeldung ist ab sofort unter fak.at/danke möglich.