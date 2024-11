Baba Kuhmilch, servus Haferdrink: Landtmanns milchfreier Tag

Ein ganzer Tag, an dem Oatly das Café Landtmann kräftig aufmischte, zeigte, wie lecker vegane Alternativen sein können. Traditionelle Gerichte und Mehlspeisen, aber auch Klassiker wie die Wiener Melange wurden einen Tag lang ausschließlich vegan zubereitet und überzeugten auf ganzer Linie.

Das traditionsreiche Wiener Kaffeehaus und Oatly setzten gemeinsam ein neues Zeichen in der Kaffeekultur. Der erste komplett milchfreie Tag im Café Landtmann war ein voller Erfolg und zog zahlreiche begeisterte Gäste an. Stammkund:innen, Pressevertreter:innen, Influencer:innen und viele neugierige Besucher:innen, die das komplett pflanzliche Menü testen wollten, füllten das Wiener Wahrzeichen. Die Kooperation zwischen Café Landtmann und Oatly zeigte eindrucksvoll, dass tierische Milchprodukte problemlos durch pflanzliche Alternativen ersetzt werden können – ohne dabei Kompromisse beim Geschmack einzugehen.

Wiener Köstlichkeiten rein pflanzlich

Vom klassischen Frühstück über nachmittägliche Mehlspeisen bis hin zu herzhaften Hauptgerichten – alles auf der für den milchfreien Tag kreierten Menükarte wurde mit Oatly-Produkten und völlig ohne tierische Lebensmittel zubereitet. Selbst der berühmte Guglhupf erlebte ein pflanzliches Makeover.

Gemeinsam fürs Klima

Mit dieser Aktion wollten Oatly und das Café Landtmann ein Zeichen setzen und das Bewusstsein dafür schärfen, wie stark unser Ernährungsverhalten das Klima beeinflusst. Ein Drittel der globalen Treibhausgasemissionen(1) stammt aus dem Lebensmittelsektor, rund die Hälfte(2) davon aus der Tierhaltung. Daher ist Oatly überzeugt, dass eine Umgestaltung der Lebensmittelindustrie notwendig ist, um die Klimakrise zu bekämpfen. Ziel war es, zu zeigen, wie einfach und vor allem köstlich eine pflanzliche Ernährung sein kann – sogar in traditionellen Lokalen, die oft noch auf tierische Produkte zurückgreifen.

(1) Crippa, M., Solazzo, E., Guizzardi, D., Monforti-Ferrario, F., Tubiello, F. N., & Leip, A. J. N. F. (2021). Food systems are responsible for a third of global anthropogenic GHG emissions. Nature Food, 2(3), 198-209. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00225-9

(2)[2] Xu, X., Sharma, P., Shu, S. et al. (2021). Global greenhouse gas emissions from animal-based foods are twice those of plant-based foods. Nat Food 2, 724–732. https://doi.org/10.1038/s43016-021-00358-x