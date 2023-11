Badner Bahn: Ab 10.12. pausenlos durch die Nacht

Der neue Fahrplan der Badner Bahn bringt auch im Tagverkehr deutlich mehr Kapazitäten vom Wiener Stadtzentrum bis Wiener Neudorf

Der Fahrplanwechsel am 10. Dezember bringt den Fahrgästen der Badner Bahn ein deutlich verbessertes Angebot. So wird die Badner Bahn an Wochenenden und vor Feiertagen erstmals im durchgehenden Nachtverkehr auf der Strecke Wien Oper bis Wiener Neudorf unterwegs sein.

Der Nachtverkehr in Anlehnung an die Wiener Nacht-U-Bahn ist eine echte Neuheit für die Badner Bahn. (Peter Hanke)

Zudem werden die Verstärkerzüge, die für den dichten 7,5-Minuten-Takt in diesem am stärksten frequentierten Streckenabschnitt sorgen, ab Fahrplanwechsel im Tagesverkehr durchgehend als Doppelgarnitur statt wie bisher als Einzelgarnitur unterwegs sein. Diese Verdoppelung der Kapazität bei den Verstärkerzügen zwischen Wien Oper und Wiener Neudorf bringt damit mehr Platz und Komfort für die Fahrgäste.

„Der Nachtverkehr in Anlehnung an die Wiener Nacht-U-Bahn ist eine echte Neuheit für die Badner Bahn. Wir stellen damit eine attraktive Anbindung an das südliche Umland vom Wiener Stadtzentrum auch in den Nachtstunden sicher.“, so Peter Hanke, Wiens Wirtschafts- und Öffi-Stadtrat.

Im 30-Minuten-Takt durch die Nacht

Den Nachtverkehr gibt es künftig in Nächten vor Samstagen, Sonn- und Feiertagen. Die Badner Bahn wird dann im 30-Minuten-Takt von Wien Oper bis Wiener Neudorf verkehren. Der Fahrplan ist so gestaltet, dass die Umsteigemöglichkeiten zur Nacht-U-Bahn der Wiener Linien am Karlsplatz bzw. beim Bahnhof Meidling bzw. zur Nacht-S-Bahn in Meidling und am Matzleinsdorfer Platz berücksichtigt sind.

Zum Einsatz kommen im Nachverkehr Züge mit Videoüberwachung. Zudem wird Sicherheitspersonal in den Zügen mitfahren. Im Nachtverkehr gelten die gleichen Fahrausweise wie im Tagverkehr.

Tagsüber mehr Kapazitäten

Zudem startet mit dem neuen Fahrplan auch der dichte 7,5-Minuten-Takt noch früher als bisher. So ist von Wiener Neudorf Richtung Wien Oper künftig der erste Zug bereits um 6 Uhr auf der Strecke Außerdem gibt es in der Morgenspitze zwei zusätzliche Züge zwischen Wiener Neudorf und Baden, die vor allem für Entlastung im Schülerverkehr sorgen sollen.

„Die Doppelgarnituren im Tagverkehr nach Wiener Neudorf sind ein echter Mehrwert für unsere Fahrgäste. Wir werden heuer bei den Fahrgastzahlen das Vor-Pandemie-Niveau übertreffen. Mit dieser Verdoppelung des Platzangebots und unseren bereits 24 neuen TW500-Garnituren schaffen wir mehr Qualität für unsere Fahrgäste auf dieser für Pendler so wichtigen Verbindung“, so Monika Unterholzner, Geschäftsführerin der Wiener Lokalbahnen.

Die Beauftragung der Angebotserweiterung im Auftrag der Länder Wien und Niederösterreich erfolgte durch den Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) an die Wiener Lokalbahnen als Betreibergesellschaft der Badner Bahn.

„Die Badner Bahn ist ein Erfolgsmodell des bundesländerübergreifenden Personenverkehrs. Der Nachtverkehr wird vor allem vielen jüngeren Fahrgästen eine stressfreie und umweltfreundliche Mobilität auch zu sehr später Stunde ermöglichen. Aber auch durch die Verbesserungen im Tagverkehr schaffen wir weitere Anreize zum Umstieg auf den öffentlichen Verkehr in der Metropolregion Wien“, so Karin Zipperer, Geschäftsführerin des Verkehrsverbund Ost-Region.