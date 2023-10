Bahati gegen Pelz: Ein freizügiger Appell für Tierrechte

Am Samstag, dem 28. November, versammelten sich hunderte engagierte Tierschützer:innen in Wien, auf Einladung des Vereins gegen Tierfabriken (VGT), um gemeinsam ein starkes Statement gegen die Verwendung von Pelz in der Modeindustrie abzugeben.

Auch Bahati Venus war dabei und setzte ein Zeichen!

Demozug durch die Innenstadt

Treffpunkt war der Christian-Broda-Platz, von dem aus ein eindrucksvoller Demozug seinen Weg vom Westbahnhof bis zum Stephansplatz nahm. Mit Masken, Schildern und Transparenten, auf denen eindringliche Botschaften wie „An deinem Pelz hängt mein Herz“ prangten, machten die Teilnehmenden auf das Leid, das sogenannte Pelztiere erleiden, aufmerksam.

„Geister der Vergangenheit“

Die symbolische Führung der Demo übernahm eine Gruppe, die als „Geister der Vergangenheit“ verkleidet war. Ihr Ziel war es, die Nutzung von Pelzen in der Modebranche endgültig in die Geschichtsbücher zu verbannen. Sie setzten ein klares Zeichen dafür, dass Pelz in einer modernen, ethisch orientierten Gesellschaft keinen Platz haben sollte.

Gewissenhafte Stopps

Besonders markant war der Halt vor Geschäften, die nach wie vor Pelz verkaufen. Hier wurde lautstark gegen den fortwährenden Pelzverkauf demonstriert. Bahati, eine Vertreterin des VGT, unterstrich die dringliche Notwendigkeit, diejenigen Unternehmen, die weiterhin an dieser tierquälerischen Praxis festhalten, zum Umdenken aufzufordern: „Wir appellieren an diese etwa 10 Unternehmen, die immer noch an dieser tierquälerischen Tradition festhalten, den Pelz endlich auszulisten!“

Appell an EU

Die Demonstrierenden setzten nicht nur ein Zeichen gegen den Pelzhandel in Wien, sondern richteten ihre Aktion auch an die EU-Kommission. Diese arbeitet derzeit an einem EU-weiten Verbot von Pelzfarmen und dem Verkauf von Pelz, basierend auf der historischen EU-Bürger:innen-Initiative „Fur Free Europe“. Diese erhielt überwältigende Unterstützung mit mehr als 1,5 Millionen Unterschriften. Die Demonstration war ein eindringlicher Appell an die EU, diesen Weg konsequent weiterzugehen.

Informiert bleiben

Für alle, die sich weiterhin über bevorstehende Veranstaltungen und das breite Spektrum des Tierschutzes informieren möchten, bietet der VGT die Möglichkeit, sich kostenfrei über die Webseite für den Newsletter anzumelden. So können Interessierte aktiv bleiben und sich für den Schutz der Tiere engagieren.