Bahati: Magischer Abend auf der Kaiser Wiesn mit Marzio und Lugner

Unsere WBB-Kollegin, Bahati erlebte erst kürzlich einen äußerst stimmungsvollen und unvergesslichen Abend auf der Kaiser Wiesn im Wiener Prater, dem größten Oktoberfest Österreichs.

Doch es fühlte sich an, als würde sie auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen, denn sie hatte sowohl eine Einladung von Richard Lugner in seine Loge im Gösser Zelt als auch einen Besuch von Marzio, der extra aus Monaco angereist war.

Dirndl- & Lederhosen-Shopping

Bereits am Vortag hatten Marzio und sie sich auf eine aufregende Trachten-Shoppingtour in ihrem Heimatbezirk Floridsdorf begeben, um das passende Outfit für die Kaiser Wiesn zu finden. Im Trachten Paradies Outlet Stammersdorf wurden sie fündig und stellten sicher, dass sie perfekt für das traditionelle Fest gekleidet waren. Für Marzio fanden sie eine schicke Lederhose, ein kariertes Trachtenhemd und passende Trachtenstutzen. Sie selbst entschied sich für ein elegantes, knöchellanges Dirndl in den Farben Lila und Schwarz. Die Wahl eines Dirndls war für sie keine Neuheit, denn sie liebt es, sich in diesen traditionellen Trachten zu kleiden. Außerdem konnte sie nicht umhin zuzugeben, dass Männer in Lederhosen für sie eine besondere Anziehungskraft haben.

Auf der Wiesn mit Richard Lugner

Der Abend auf der Kaiser Wiesn versprach von Anfang an ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Die prächtig dekorierten Zelte, das bunte Treiben der Besucher in ihren Trachten und die mitreißende Volksmusik schufen eine einzigartige Atmosphäre. In der Loge von Richard Lugner genoss sie die Gesellschaft des bekannten Unternehmers und Philanthropen. Die Gespräche waren interessant und angenehm, und es war deutlich spürbar, dass Richard Lugner ein großes Herz für das Oktoberfest und seine Gäste hatte.

Berührendes Wiedersehen

Gleichzeitig freute sie sich darauf, Marzio auf der Kaiser Wiesn zu treffen. Die Tatsache, dass er aus Monaco angereist war, um mit ihr dieses traditionelle Fest zu feiern, berührte sie tief. Als sie sich wiedersahen, tauschten sie begeistert Geschichten über ihre Erlebnisse in den letzten Tagen aus. Marzio war beeindruckt von der Wiener Gastfreundschaft und dem herzlichen Empfang, den er in Österreich erhalten hatte.

Besonderes Erlebnis

Der Abend verging wie im Flug, und sie tanzten gemeinsam zu den mitreißenden Klängen der Oktoberfestmusik. Die Mischung aus Tradition und ausgelassener Feierlaune machte diesen Abend zu etwas Besonderem. Sie konnte sich keinen besseren Ort vorstellen, um die österreichische Kultur und Gastfreundschaft zu erleben.

Traumhafter Abschluss

Schließlich kehrten sie erschöpft, aber glücklich, in ihre Unterkunft zurück und ließen den Abend in gemütlicher Runde ausklingen. Dieser stimmungsvolle Abend auf der Kaiser Wiesn wird sicherlich noch lange in ihrer Erinnerung bleiben und ihnen beiden ein Lächeln auf die Lippen zaubern, wenn sie an die wunderbaren Erlebnisse und Begegnungen denken, die sie auf dem größten Oktoberfest Österreichs hatten.