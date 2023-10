Ball-Künstler bitten zum violetten Ball-Vergnügen

Austria Wien veranstaltet am 27. Jänner 2024 einen Violetten Ball presented by ERGE Installationen im Marriott Hotel. Am 27. Oktober gehen die Tickets für die Abendveranstaltung, bei der Ballgäste Austria-Spieler & Legenden hautnah erleben können, in den freien Verkauf.



Egal, ob mit einer normalen Ballkarte im Festsaal, im Garten-Café, im Parkring Restaurant, oder in einer exklusiven Loge, beim Violetten Ball presented by ERGE Installationen genießen Ballgäste eine entspannte Nacht im Kreise der Austria, in der unterhaltsames Rahmenprogramm geboten und zum Tanz aufgefordert wird. Auch das Fachsimpeln über unsere Austria wird dabei sicherlich nicht zu kurz kommen. Musikalisch wird die Band ‚SMASH‘ den Ton angeben. Für Ballgäste in großer Feierlaune legt in der Marriott Champions-Bar bis 4:00 Uhr früh ein DJ auf.

Geschützter Vorverkauf

Die Tickets sind ab sofort online unter fak.at/tickets (nach erfolgtem Login), sowie im Fanshop der Generali-Arena erhältlich, buchbar sind Einzelplätze oder ganze Tische für 4er-, 8er- oder 12er-Gruppen. Bis inklusive 26. Oktober genießen Mitglieder, Abonnenten & Business-Partner ein exklusives Vorkaufsrecht, ab 27. Oktober gehen die Ballkarten in den freien Verkauf.

Ballkarten: Kategorien, Preise & Kulinarik

Festsaal/Foyer I

Preis: 89,-€

Inkludierte Leistungen: Eintritt, Sitzplatz

Festsaal: Einzelplätze buchbar, Foyer I: nur ganze Tische

Gartencafé:

Preis: 139,-€

Inkludierte Leistungen: Eintritt, Sitzplatz, Buffet

Nur ganze Tische buchbar

Parkring Restaurant:

Preis 149,-€

Inkludierte Leistungen: Eintritt, Sitzplatz, Buffet

Nur ganze Tische buchbar

Getränke sind in allen Kategorien selbst zu zahlen. Ballgäste mit der normalen Ballkarte um 89 Euro können ihr Abendessen à la carte bestellen. Um das kulinarische Angebot kümmert sich das Marriott Hotel.

Keyfacts: