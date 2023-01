Ballsaison bringt Schwung in die Wiener Wirtschaft

Ah, die Wiener Ballsaison! Ein wahres Fest der Kultur und Eleganz. Jedes Jahr machen sich tanzbegeisterte Menschen von überall her auf den Weg in die ehemalige Kaiserstadt um daran teilzunehmen. Nach zwei Jahren Pandemie kann die Ballsaison nun endlich wieder in vollem Ausmaß stattfinden. Die Ballsaison ist nicht nur für den Tourismus ein wichtiger Faktor, sondern ist auch ein Wirtschaftsbooster für Gewerbe und Handwerk.

Floristen

Während in der Rekordsaison jeder vierte Wiener im Alter ab 15 Jahren einen Ballbesuch plante, möchte nun jeder dritte Wiener einen der vielen Wiener Bälle besuchen, so eine aktuelle Studie der KMU-Forschung. Um das Comeback der „fünften Jahreszeit“ ordentlich zu feiern, laufen Handwerks- und Gewerbebetriebe derzeit auf Hochtouren. Zahlreiche Wiener Gewerbebetriebe profitieren von der Ballsaison, etwa die Floristen durch die Beauftragung von Veranstaltern,“ so Maria Smodics-Neumann, Spartenobfrau Handwerk und Gewerbe der Wirtschaftskammer Wien. Hochsaison bedeutet die Ballsaison auch für die Friseure der Stadt.

Taschenuhr

Auch Handwerker freuen sich über die gute Auftragslage. Denn Beleuchtungs- und Beschallungstechniker kümmern sich um optimale Licht- und Tonverhältnisse in den Ballsälen. Ebenso die Juwelierbranche hat Grund zum Jubeln: „Natürlich bedeutet die Ballsaison auch für die Juweliere, Goldschmiede und Uhrmacher eine Umsatzsteigerung.“ Ungebrochen bleibt der Trend zur flachen Armbanduhr für den Mann, die speziell für diese Anlässe gekauft wird. Auch die Taschenuhr wird extra zur Ballsaison „hervorgeholt“ und für eine rauschende Ballnacht gewartet.